Irama, arriva a sorpresa una meravigliosa notizia: Da ora in poi tutto cambia

Irama e la sua felicità con Victoria Stella Doritou: sono arrivati ad un passo importante della loro storia d’amore

Irama, secondo classificato al Festival di Sanremo dello scorso anno, adesso può godersi un momento molto importante della sua vita da un punto di vista sentimentale.

Infatti, il cantante ha oramai ufficializzato la sua relazione con Victoria Stella Doritou. I due, sembra facciano davvero sul serio. A distanza di un anno, hanno deciso di comprare casa insieme a Milano dove entrambi lavorano nel mondo della moda lei, in quello della musica lui.

Diva e Donna ha pubblicato un’indiscrezione sulla coppia, raccontando che oramai sono pronti al grande passo, ovvero quello di andare a vivere insieme. Il loro amore, nel corso del tempo è cresciuto sempre di più e infatti, hanno deciso di far fare uno scatto in avanti al loro rapporto.

Irama e la sua storia con Victoria

In estate Irama è stato presente in tutte le hits con la canzone Arrogante. Adesso, si è preso una pausa dal lavoro per concentrarsi sulla sua famiglia a cui è molto legato e sulla storia d’amore con la bella Victoria Stella Doritou.

Secondo quanto emerso dalla rivista di Cairo Editore, ore il cantautore vuole comprare casa insieme alla sua fidanzata, la modella Victoria. La ragazza oltre essere bellissima è anche molto intelligente perché parla 4 lingue diverse ed ha una passione per lo shopping, per la moda e per la vita notturna. L’ex pupillo di Facchinetti, quindi, è pronto a far emergere anche dettagli della sua vita personale.

Anche se a dire il vero se tenuto sempre un po’ al distanza dai riflettori. Il grande successo del cantante è consolidato e quindi, ora, può pensare a mettere su famiglia quella donna che considera come la compagna della sua vita.

Chi è il cantautore di “Arrogante”?

Il cantante di Carrara che è conosciuto con il nome Irama, in realtà si chiama Filippo Maria Fanti, e ha appena venticinque anni. Il cantante risiede a Monza. Adesso però deve trasferirsi a Milano per lavoro. Il suo nome d’arte arriva come la sintesi di una parola malese, che vuol dire “ritmo”. Il ritmo è infatti un elemento che lui ama e che fa parte della sua vita.

Ha iniziato giovanissimo a fare questo tipo di lavoro con le gare di freestyle a Monza. Circa 7 anni fa ha scritto il suo primo brano e da allora è stato un crescendo di successi davvero inaspettati.