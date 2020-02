Conoscete la figlia di Brooke Logan di Beautiful? Ecco Zoe, identica alla madre (FOTO)

Kaherine Kelly Lang, meglio conosciuta come Brooke Logan è di sicuro una delle protagoniste più seguite di Beautiful. L’attrice americana è amata dal pubblico proprio per il suo ruolo all’interno della soap opera, ma pochi sanno che è sposata ed ha una splendida bambina che le somiglia tantissimo.

Ecco Zoe la figlia di Katerine Kally

Si chiama Zoe D’Andrea ed è molto orgogliosa del suo cognome. La figlia di Brooke Logan ha 22 anni ed ha radici italiane. La giovane è nata dalla relazione dell’attrice con l’ex compagno Alex D’Andrea, un affermato regista e produttore cinematografico.

I due sono stati assieme quasi 15 anni, convolando anche a nozze. La separazione è avvenuta dopo una lunga vertenza legale ma ultimamente sono tornati in buoni rapporti e hanno anche lavorato assieme.

Zoe Katrina ha una vena artistica ma a differenza della madre ha preferito la musica. Infatti, è una cantante ed è anche molto brava. In una recente intervista, Brooke ha spiegato quanto sia felice per il successo della sua bambina e ogni volta che la vede cantare per lei è un’emozione inspiegabile. (Continua dopo la foto)

Il grande successo di Beautiful in Italia

Beautiful va in onda dal 1987 ed è entrata a far parte da molti anni del panorama televisivo del pubblico italiano. La fiction è dedicata alle vicende della famiglia Forrester e del suo atelier di moda. La telenovela che vede come protagonista Brooke Logan e Ridge Forrester, è andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti il 23 marzo 1987.

Da allora un successo inspiegabile, tanto che la soap viene trasmessa in molti paesi d’Europa e nel mondo. Katherine Kelly Lang proprio come nelle vesti del uso personaggio non ha avuto una vita sentimentale serena, infatti, è stata sposata due volte.

Due matrimoni, tre figli, un nuovo compagno molto più giovane di lei e tanto successo. Questa è la storia della splendida Brooke Logan che ormai da anni entra tutti i giorni nelel ‘case’ degli italiani. L’attrice non si è fatta mancare niente… ma il suo grande orgoglio è Zoe.