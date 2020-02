Fabrizio Corona esce dalla comunità, ecco al sua nuova vita (FOTO)

Fabrizio Corona torna a casa, abbandona finalmente la comunità: ora si prepara alla sua nuova vita. Cosa sta facendo?

Fabrizio Corona, torna a far parlare di sé, finalmente per una buona notizia arrivata per l’ex re dei paparazzi. Secondo quanto emerge dalla rivista Nuovo, Corona è pronto a tornare a casa dopo aver lasciato la comunità.

Per il momento, sta aspettando l’ok della Polizia dello Stato che deve fare un controllo prima di dargli la casa. Fabrizio intanto, è ancora in una suite dell’hotel a Milano, ma finalmente lontano dalla comunità.

Il personal trainer dell’ex re dei paparazzi ha confessato che adesso, è molto concentrato su se stesso e dopo essere stato rinchiuso nella comunità, dopo che lasciato il calcio di San Vittore, finalmente può fare un passo in avanti. Le motivazioni che l’avevano spinto a restare nella comunità erano di tipo psichiatrico. Ora però sto Corona sta molto meglio ed infatti, vuole cercare di migliorare la sua vita.

Fabrizio Corona e i suoi guai giudiziari

Il 45 enne siciliano Fabrizio Corona, secondo quanto detto dal suo personal trainer Nathan Martelloni, sta aspettando soltanto che la sua casa si pronta, in modo da poterci ritornare.

E’ comunque agli arresti domiciliari, ma già il fatto che possa essere fuori dalle quattro mura della comunità è per lui un gran passo in avanti. Fino a marzo 2024 dovrà restare ai domiciliari e poi finalmente potrà mettere da parte tutte le condanne che ha subito e che nel corso del tempo sono diventate davvero insopportabili.

I reati contestati all’uomo vanno dall’appropriazione indebita all’evasione fiscale. Poi qualora non facesse passi falsi, nel 2024, finalmente sarà libero di concludere questa esperienza brutta del settore giudiziario. (Continua dopo la foto)

Le accuse di Wanda Nara e di Brozovic

In più, qualche tempo fa Fabrizio Corona ha dovuto affrontare anche un’altra grana. In particolare, la vicenda legale su Marcello Brozovic e Wanda Nara. Secondo i due, Corona, aveva inventato una relazione i personaggi e quindi non era sorto un caso giudiziario.

L’avvocato del calciatore aveva detto che la notizia era diffamante perché andava a mettere in dubbio la moralità e l’immagine del calciatore. Inoltre, era anche palesemente falsa. Ecco perché alla fine ne era sorta un’ennesima causa di diffamazione aggravata a mezzo stampa che di certo non giova alla sua situazione.

Se archivierà anche quest’altra grana, di certo potrà rimettersi in carreggiata e cercare di iniziare una nuova vita, più tranquilla.