Uomini e Donne, anticipazioni: la registrazione del trono classico di giovedì 13 febbraio 2020

Ospiti Giulio e Giulia, le esterne di Giovanna e Sara, critiche per Daniele Dal Moro e la presenza di Alfonso Signorini. Ecco che cosa è successo nel trono classico

Uomini e Donne, anticipazioni: Alfonso Signorini indaga su Alessandro e Serena

La registrazione del trono classico di Uomini e Donne che si è svolta giovedì 13 febbraio è stata davvero intensa. Maria De Filippi ha chiamato in studio Alfonso Signorini, il quale si è presentato con la chiara intenzione di interrogare Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island Vip e flirt di Serena Enardu.

Il conduttore ha fatto al pallavolista, che ora è un corteggiatore di Giovanna e Sara, una domanda ben precisa ovvero se fosse successo qualcosa con Serena e lui ha detto che questa domanda la deve fare a Serena. Tuttavia, Tina ha detto di sapere benissimo che a settembre lui e Serena hanno trascorso un weekend insieme a Cagliari.

Il percorso di Giovanna e Sara

Giovanna e Sara continuano a fare le loro esterne. Le due troniste si stanno contendendo Sonny. Lui ha raggiunto in camerino Sara e hanno litigato furiosamente, poi però è uscito in esterna con Giovanna. Tuttavia, il corteggiatore sembrava essere molto preso da Sara e per questo Giovanna si è arrabbiata molto. Dopo tante critiche Sonny si è autoeliminato.

Alessandro Graziani sta uscendo con entrambe. Con Sara c’è stato un avvicinamento importante in cui lei è riuscita a parlargli di suo padre. Con Giovanna è andata ancora meglio e lui ha detto alla tronista che la porterebbe via di lì. In studio, però, Alessandro non si è dichiarato e questo ha indispettito molto le due ragazze.

Le scuse di Giulio a Giovanna

In studio sono intervenuti Giulio Raselli e Giulia D’Urso per raccontare come stanno andando le cose tra di loro. L’ex tronista ne ha approfittato per chiedere scusa a Giovanna per il comportamento avuto alla scelta. Giovanna ha accettato le scuse, ma non cambierebbe nulla di quello che ha detto o fatto. Quando la coppia è entrata, li ha baciati entrambi per educazione, ma poi nel rivolgersi a Maria ha detto che è stato il saluto più falso della storia.

Daniele al centro delle critiche

Da quello che sta circolando nel web pare che Daniele ne abbia combinata un’altra delle sue. La produzione ha deciso di affidare a lui il compito dei provini delle corteggiatrici. Ma Daniele ha iniziato a fare domande molto provocatorie e ad una ragazza ha chiesto quanto pesava.

Poi, non convinto della risposta, le ha presentato davanti la bilancia. In studio è scoppiato il caos. Giovanna e Rosy (del pubblico) si sono scagliate contro di lui, ma il tronista sembra essere molto sicuro di sé.