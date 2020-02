Elisa De Panicis del GF Vip, storia finita con il calciatore: “scoperto con un’altra”

Elisa De Panicis e Theo Hernandez stanno insieme? Lei non commenta ma lui si fa pizzicare con un’altra

La storia tra Elisa De Panicis e il suo compagno di avventura nella casa, Andrea Denver non si è conclusa bene. La De Panicis, una volta che è uscita dal Grande Fratello Vip, quando è rientrata nella casa per per chiarirsi con Andrea Denver, in realtà è uscita fuori un’altra cosa della sua vita privata.

Alfonso Signorini, ha detto che è in corso un flirt con Theo Hernandez, difensore del Milan e la bella influencer. Lei però, lì per lì non aveva commentato ,quanto piuttosto, ha detto una cosa diversa in merito alla sua storia sentimentale.

Nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque, ha raccontato che tra lei e Theo Fernandez, c’era una frequentazione in corso in modo molto tranquillo. Infatti, non è un caso proprio che lei aveva fermato del più volte il concorrente della casa Andrea Denver. In pratica la situazione tra lei e il giocatore è un po’ particolare e Denver l’aveva molto confusa.

Elisa De Panicis e il suo rapporto con il giocatore del Milan

Elisa De Panicis ha detto che lei non voleva che si sapesse quello che c’è tra lei e il calciatore. Anche perché ammette la frequentazione ma non altro. Il loro rapporto è anche ad un punto particolare.

Elisa dice che ci sta mettendo molto impegno in questa storia, così come ha voluto confessare a Barbara D’Urso. Però, non si può certo parlare di un fidanzamento. La bella Elisa, probabilmente nasconde anche qualcosa in merito al rapporto con il difensore del Milan.

Hernandez ha voltato pagina?

L’influencer è diventata protagonista anche di un’altra indiscrezione, quella di Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Secondo lui, il calciatore Theo Hernandez ha voltato pagina perché è stato visto in compagnia di Zoe Cristofoli.

Mentre Elisa De Panicis attendeva prima di parlare un po’ di quello che provava lei per il giocatore, nello stesso tempo Hernandez si fa vedere con un’altra note influencer. Non si capisce quindi come potrà reagire la De Panicis davanti a questa foto che immortala i due con degli sguardi di complicità e di intesa.

Per adesso non ci sono reazioni sui canali Social di nessuno di loro. Insomma, dopo quello che è successo nella casa con Andrea Denver, adesso anche con il calciatore le cose non sembrano certo andare per il verso giusto. Vediamo cosa succederà nel cuore e nella vita sentimentale di Elisa.