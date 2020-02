Amanda Lear: “mi drogavo, ero molto depressa ma non come Morgan”

Amanda Lear confessa di aver fatto uso di droghe ma poi svela un po’ troppo della vita personale di Morgan

Amanda Lear ospite della trasmissione L’Assedio e si è lasciata andare raccontando alcune cose di un momento particolarmente buio della sua vita.

Inoltre, spiega che anche lei ha fatto degli errori di cui si pente. In particolare, in questo periodo molto discusso dice anche la sua opinione su Morgan. Dopo la lite con Bugo al Festival di Sanremo 2020, Amanda ai microfoni di Daria Bignardi, dice che proprio nel periodo in cui frequentava Salvador Dalì, racconta che lei era particolarmente depressa.

Ecco perchè aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. Senza volerlo, o forse proprio cercando di dire la sua opinione, però ha tirato in ballo anche Morgan tanto che la conduttrice della trasmissione è rimasta molto interdetta ed un po’ in imbarazzo.

Amanda Lear e la frase sfottò su Morgan

Amanda Lear ha detto alla conduttrice di L’Assedio, Daria Bignardi che quando frequentava il pittore Salvador Dalì, era un momento in cui pensava di poter fare tutto nella vita. Però in quel periodo aveva anche una forte depressione: quando si trovava a Londra pensava che la società non le piacesse, quindi voleva fare il possibile per cambiare il mondo.

Evidentemente però non si è resa conto parlando che dopo aver confessato, lei faceva uso di sostanze stupefacenti. Dice anche che in realtà non lo fa però a livelli di come si droga Morgan. Una frase molto forte che ha tirato in ballo una cosa della vita privata di Morgan che nessuno si aspettava affatto.

La dichiarazione e le risate del pubblico

Questa dichiarazione, ovviamente ha scatenato l’ira probabilmente dell’interessato, ma un’altra cosa sicura è che ha scatenato anche una risata all’interno del pubblico dello studio. In pratica, c’è stato un momento di imbarazzo e poi è arrivata anche una frecciatina nei confronti dei suoi colleghi.

Infatti Amanda ha detto che in Italia tutti vogliono diventare dei personaggi, mentre lei invece ha una vita molto regolare e tranquilla. Lei dice che fa da solo le cose di tutti i giorni come la spesa, prendersi cura della sua casa.

Talvolta, capita che quando qualcuno si avvicina per fare un selfie e a volte dice anche di no, perché magari non è truccata e non si sente abbastanza bella. Insomma, anche per il suo essere autoironica spesso si trova anche a suo agio con i fans e quindi si comporta come se fosse una persona normali e non certo una famosa.