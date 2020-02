Mascia Ferri del grande fratello dopo 19 anni ora è così (FOTO)

Mascia Ferri a distanza di 19 anni dal Grande Fratello ha avuto molto successo, ma non nel mondo della televisione

Mascia Ferri è uno dei personaggi che ha fatto la storia del Grande Fratello. La panterona della seconda edizione del reality show, si è allontanata quasi subito dal mondo dello spettacolo.

Infatti, famosa nella Riviera Romagnola, perché era una barista molto importante, era a breve diventata una delle più famose pr delle discoteche della zona ed inoltre, era anche una ragazza immagine. Questo accadeva quando aveva partecipato nel 2001 alla trasmissione reality più famosa d’Italia.

Nella casa del Grande Fratello, Mascia si era fatta conoscere per la sua irruenza, ma anche perché era molto avvenente. Inoltre aveva fatto tante battute anche a doppio senso che sono diventate dei veri e propri tormentoni, come ad esempio quella “uccelli, venite!”, che è stata molto ripresa anche nel programma Mai dire grande fratello.

Mascia Ferri e la sua carriera

Mascia Ferri ha lavorato un po’ in televisione con Mezzogiorno in famiglia e come inviata speciale per Scherzi a parte. Però, adesso che è passato un po’ di tempo nella sua vita, non fa più parte del mondo dello spettacolo.

E’ cambiata molto ed ora è madre di due bambine Nola e Nina. Ha un’attività che le dà molte soddisfazioni insieme al suo marito l’imprenditore Cristiano Ricciardella. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti ha aperto un bar insieme a Christian e con il socio Vincenzo Del Vecchio.

I tre hanno deciso di iniziare questa attività a Ravenna in via Mariani vicino all’università e al teatro proprio all’angolo con via Boccaccio. Una scelta molto coraggiosa iniziare una nuova attività, a breve ci sarà l’inaugurazione. (Continua dopo la foto)

Tutti i successi professionali di Mascia

Le attività manageriali di Cristiano Ricciardella e Mascia Ferri, però non si fermano nuovo al bar. Infatti hanno anche rilanciato Lo Chalet dei giardini pubblici e l’american Graffiti a CinemaCity.

In più il corso dell’anno scorso hanno preso in gestione lo stabilimento balneare dell’esercito di Marina di Ravenna. Insomma, un’attività imprenditoriale a tutta forza che sta diventando davvero importante nel mondo degli affari.

Del resto, Mascia non ha voluto proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo piuttosto concentrandosi su quello che è il suo lavoro sempre nel mondo della ristorazione e dell’imprenditoria. Si tratta di una ambito che per adesso le sta regalando numerosissime soddisfazioni.