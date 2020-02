Grande Fratello Vip, confessionale inaspettato di Pago: ‘Sono stanco’

Pago ha parlato nel confessionale di Serena e le sue dichiarazioni hanno sorpreso il pubblico. Ecco di che cosa si tratta

Grande Fratello Vip: Pago e Serena ai ferri corti?

Nella decima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 10 febbraio, tra Serena e Pago c’è stato un forte litigio.

La causa è stata il fatto che Serena, fino al giorno prima di entrare nella Casa, abbia continuato a mettere like alle foto di Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island Vip che ha fatto capitolare la Enardu. Pago si è arrabbiato perché pensa che Serena manchi di sensibilità e che non sia il comportamento giusto se vuole riconquistare la sua fiducia.

Serena, dopo aver offeso tutti, da Pago, la sua famiglia, lo stesso Alfonso Signorini, è poi scoppiata a piangere dicendo di non poter stare con un uomo se deve rinunciare alla sua libertà. Lei farà sempre del male a Pago perché è fatta così e vuole essere libera di esprimersi in tutti i suoi desideri e non privarsi di nulla.

Inoltre, Pago ancora non sa delle cose importanti. Alfonso Signorini è andato a Uomini e Donne per affrontare Alessandro Graziani e chiedergli che cosa è successo tra lui e Serena. L’ex tentatore, ora corteggiatore, ha detto che questa domanda va fatta a Serena. In studio sono iniziate le allusioni e Tina Cipollari ha portato la sua testimonianza: lei sa per certo che Alessandro e Serena hanno trascorso un weekend insieme a settembre a Cagliari.

Il confessionale inaspettato di Pago

Pago si è sfogato nel confessionale e ha fatto delle dichiarazioni del tutto inaspettate. Dopo aver chiesto scusa a Serena per la sua reazione e dopo essere andati come di consueto nella loro capanna, il cantante ha ammesso di essere stanco.

La situazione con Serena lo sta “snervando”. Pensava che le cose che potevano succedere non gli potessero provocare danni e invece si sbagliava. Lui è sicuro che Serena provi un sentimento per lui, ma allo stesso tempo manca di attenzioni e lui non ce la fa più a sopportare e a mandare giù.

Per la prima volta Pago sta valutando un’opzione B, come ha notato Clizia Incorvaia. Anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip stanno iniziando a non sopportare la situazione della coppia. Per alcuni devono risolvere i loro problemi al di fuori, ad altri manca il Pago che faceva divertire tutti e invece adesso è spento, sempre pensieroso, condizionato in tutto da Serena.