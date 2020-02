Antonella Elia GFV nella capanna al posto di Serena Enardu: Pago ecco come reagisce (FOTO)

Antonella Elia si contraddistingue per i suoi scherzi e lascia Pago sconvolto per una sorpresa sotto la capanna dell’amore

Antonella Elia si è contraddistinta nel corso della quarta edizione Vip del Grande Fratello non solo perchè è stata protagonista di numerose liti, ma anche di tanti scherzi divertenti. Uno è proprio quello dei giorni scorsi, infatti tutti si sono divertiti molto, sia il pubblico da casa che gli inquilini.

Nel mirino, questa volta è finito Pago. La showgirl era stata qualche giorno in crisi perché sui giornali scandalistici avevano ripreso il suo compagno con la ex e quindi, alla fine non aveva avuto certo un umore positivo. Poi si è ripresa.

Quando è tornato il buonumore, ha iniziato a fare una serie di scherzi. Innanzitutto è finito vittima Fabio Testi che è entrato nella stanza rossa ed è stato sommerso da schiuma da barba. Lui si è divertito molto e non si è vendicato, almeno per il momento. Inoltre, dopo che Testi ha superato la nomination la scorsa settimana, è anche più di buon umore.

Antonella Elia e lo scherzo a Pago

Un altro scherzo che Antonella ha messo in campo nella casa è quello ai danni del cantante Pago. D’accordo con gli altri ed in particolare, con Clizia Incorvaia, ha fatto divertire molto lo scorso mercoledì nella casa più spiata d’Italia.

Infatti sul sito Fun week si racconta che Antonella ha approfittato di un momento di distrazione del cantante e si è nascosta all’interno della capanna che lui usa con Serena Enardu, come nido d’amore. Si è fatta trovare all’interno della capanna ed è una cosa che ha fatto molto spaventare Pago.

Mentre tutti erano in cucina, quando lui poi si è introdotto nella capanna invece di trovare la sua fidanzata Serena, ha trovato Antonella Elia. (Continua dopo la Foto)

L’espressione sconvolta di Pago

Pago ho fatto un’espressione che è diventata assolutamente esilarante. Si è spaventato ed è uscito sconvolto da dentro alla capanna. Subito sono arrivate le risate da parte del gruppo e lui che dice che “stava morendo”. Antonella Elia, però una volta, è stata anche lei vittima di uno scherzo nella casa del Grande Fratello Vip.

Infatti, Patrick si è infilato in piena notte nella sua stanza e con la complicità di Paolo, Andrea Denver e Clizia ha finto di russare in maniera esponenziale e poi ha aspettato le reazioni dell’ex showgirl.