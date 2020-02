Serena Enardu, duro sfogo nella notte contro il GF VIP: “Questa dinamica di falsità”

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF VIP e in nomination ci sono Serena Enardu e Licia Nunez. I telespettatori dovrebbero prepararsi a scoprire chi tra le due abbandonerà la casa, tuttavia, questo tele voto non è finalizzato all’eliminazione. La persona meno votata, infatti, sarà la prima nominata della prossima puntata.

In ogni caso, nessuno dei concorrenti è a conoscenza di questa cosa, pertanto, nella notte, le due nominate hanno fatto dure confessioni. Specie la Enardu ha detto cose molto pesanti contro il reality show e alcune dinamiche di gioco.

Lo sfogo di Serena nella notte

L’unica persona con cui Serena Enardu pare abbia legato nel corso di questa esperienza al GF VIP è la donna con cui è al tele voto, Licia Nunez. Le due, infatti, si lasciano spesso andare a conversazioni molto private, che generano sempre tanto scalpore. Durante la notte appena trascorsa, l’ex tronista di Uomini e Donne si è scagliata contro la produzione e le sue dinamiche complesse. A suo avviso, infatti, sarebbe la cosa più giusta se fosse lei a lasciare la casa questa sera.

Da quando è divenuta una concorrente, infatti, non si è mai ambientata granché perché non riesce a sottostare a questo giro di falsità e di chiacchiere infondate. Inoltre, nel momento in cui qualcuno dice qualcosa contro di lei o contro le persone che ama non può fare a meno di tirare fuori la belva che è in lei.

La Enardu stanca del GF VIP

Quando si sente minacciata in qualche modo, infatti, Serena Enardu tira fuori il peggio di sé e questo è proprio ciò che è accaduto nel corso di questi giorni trascorsi al GF VIP. La ragazza, poi, ha attaccato chi l’ha accusata di aver dato luogo ad un pessimo momento televisivo in occasione della precedente diretta. Secondo il suo punto di vista, infatti, quando vengono toccati tasti così personali non si può più tenere sotto controllo le proprie reazioni.

Insomma, Serena non sembra affatto felice del contesto in cui si è inserita e Licia le ha dato ragione su alcune cose. Come avrà preso Alfonso Signorini tutti questi attacchi? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire come si comporterà.