Un posto al sole spoiler 24-28 febbraio: Clara va in ospedale

Arrivano le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda su Rai 3 dal 24 al 28 febbraio. Clara sarà costretta a prendere una decisione dolorosa, visto che Alberto non ha intenzione di riconoscere il bambino.

Intanto, Arianna e Andrea dovranno affrontare un lungo viaggio dopo aver ottenuto il via per l’adozione.

Non sarà un momento facile nemmeno per Marina, incerta sul suo futuro: dovrà davvero dimenticare Fabrizio ed ascoltare i consigli di Roberto Ferri? Infine Serena si avvicinerà sempre di più a Leonardo, innamorato perso di lei. Il giovane riuscirà a guadagnare parecchi punti, mettendo nello stesso tempo in cattiva luce Filippo.

Un posto al sole: Arianna e Andrea lasciano Napoli

Nelle prossime puntate di Upas, Arianna e il marito Andrea dovranno lasciare Napoli per raggiungere il Madagascar, dove si trova il bimbo che potranno finalmente adottare. Intanto, Ferri continuerà a sostenere Marina nel suo difficile momento lavorativo. A gettare fango sulla Giordano ci penserà il perfido Alberto Palladini.

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole, vedremo Serena avvicinarsi pericolosamente a Leonardo, minando il suo rapporto con Filippo. Ci sarà una rottura definitiva? E’ carnevale a Napoli e Patrizio sarà vittima di uno scherzo che non lo lascerà indifferente. Il Giordano crederà che al bar Vulcano sia arrivato un importante chef, pronto a vedere che cosa è in grado di fare.

Clara nella completa disperazione

Non sarà un periodo facile per la povera Clara che, nelle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio, prenderà la sofferta decisione di interrompere la gravidanza, visto che è rimasta sola e Alberto non vuole saperne di lei e nemmeno del bambino. Marina invece si legherà sempre di più alla sua vecchia fiamma Roberto, dopo aver chiuso con Rosato.

Serena riflette sui suoi sentimenti nelle prossime puntate di Un Posto al Sole

Serena si troverà a riflettere sulla sua situazione con Filippo. Cosa prova davvero per Leonardo? Forse è arrivato il momento di seguire ciò che davvero sente. Alberto dovrà fare i conti con la sua difficile situazione economica. La Giordano invece non saprà se lasciar perdere Fabrizio seguendo i saggi consigli di Roberto Ferri.

Niko, mentre aiuta Guido a svuotare la cantina, avrà una gradita e decisamente inaspettata sorpresa. Infine, nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 24 al 28 febbraio su Rai 3, Clara, sola con il suo dolore, non avrà altra scelta che recarsi in ospedale per interrompere la gravidanza.