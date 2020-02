Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: è già crisi? Lei fa un passo indietro

Clizia Incorvaia sembra avere già dei dubbi sulla sua storia con Paolo Ciavarro. Ecco che cosa è successo nelle ultime ore

Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è già crisi?

Nelle prime settimane di Grande Fratello Vip tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si è creata una bella complicità. I due rimanevano spesso svegli di notte a parlare per ore in giardino, fino a quando da fuori è iniziato il gossip di un flirt. Messi davanti all’evidenza, tra loro c’è stato un po’ di imbarazzo e poi si sono lasciati andare alla passione.

Prima è scattato un bacio molto romantico di notte sotto la luna piena, poi le effusioni si sono fatte più passionali, in piscina e sotto le coperte. Tuttavia, nelle ultime ore sembra che Clizia inizi a fare qualche passo indietro. Ecco che cosa ha detto sfogandosi con Licia Nunez.

Lo sfogo di Clizia Incorvaia: ‘Non avevo bisogno di questo’

Poche ore fa, Clizia si è ritirata a bordo piscina con Licia Nunez, ormai sua grande amica, e ha iniziato a sfogarsi sulla situazione che la vede coinvolta con Paolo. Ricordiamo che Clizia ha appena vissuto una separazione molto dolorosa da Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, e ha una bambina piccola.

L’influencer voleva viversi la leggerezza di una nuova esperienza e non si sarebbe mai aspettata di ritrovarsi coinvolta in una situazione sentimentale anche perché, come ha detto lei, non ne aveva proprio bisogno. Inoltre, il pensiero delle telecamere per lei è un freno molto importante.

Parlando di Paolo ha detto che è tutto molto bello e un crescendo di emozioni, ma le sarebbe piaciuto che fosse successo al di fuori, non in un contesto del genere. Lì sarebbe stato meglio andare avanti con il percorso che stava facendo e non con questo. Clizia è anche molto preoccupata di quello che possono dire all’esterno, delle critiche, di dover rendere conto ogni settimana dei suoi sentimenti.

Il consiglio di Licia Nunez

Licia Nunez ha consolato Clizia dicendole di vivere quello che si sente. È vero che aveva bisogno di leggerezza, ma il contesto costringe inevitabilmente a riflettere e ad affrontare situazioni anche pesanti.

Il consiglio che l’attrice si è sentita di darle è quello di non concedersi mai al 100% ma di tenere sempre qualcosa per sé. Clizia ha versato qualche lacrima. Ma adesso che cosa succederà tra lei e Paolo Ciavarro?