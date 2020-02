Il Paradiso delle signore spoiler: tornano Elena e Antonio, Agnese si ferisce

Le prossime puntate del Paradiso delle signore saranno animate dal ritorno di Antonio ed Elena. I due esponenti della famiglia Amato faranno ritorno all’interno della soap opera per rendersi partecipi del triste momento che sta affrontando soprattutto Agnese.

Ad ogni modo, il loro non sarà un ritorno permanente, dato che non si tratterranno molto. La loro breve presenza, però, basterà al fratello di Salvatore per comprendere cosa stia accadendo tra sua madre e Armando e questo gli farà perdere le staffe.

Il ritorno di Antonio ed Elena

Si prospettano episodi molto esilaranti all’interno della soap opera di RAI 1 ambientata nel grande magazzino di Milano. Gli spoiler del Paradiso delle signore, infatti, rivelano che i telespettatori saranno spiazzato da un piacevole ritorno, quello di Antonio ed Elena.

I due lasciarono la soap nella scorsa stagione e non sono mai più riapparsi. Questo, però, non sarà un periodo molto facile per la famiglia Amato. Proprio per tale ragione, il giovane Antonio deciderà di tornare per un po’ di tempo e stare con i suoi cari.

Salvatore, infatti, è partito per la Germania alla ricerca di informazioni su suo padre. Quello che scoprirà, però, sarà un vero colpo al cuore per tutti. Proprio per tale ragione, Agnese sarà colta dalla disperazione e necessiterà del sostegno di tutti i suoi familiari. Inoltre, la donna si troverà ad avere anche un infortunio.

Scenata al Paradiso delle signore

Nelle prossime puntate, infatti, la sarta si ferirà ad un dito. Per arrestare la fuoriuscita di sangue, la dama avrà come primo istinto quello di togliersi la fede, l’elemento che la lega a suo marito Giuseppe Amato. Attraverso questo semplice gesto verrà sancita l’effettiva rottura del matrimonio. I colpi di scena, però, non saranno finiti qui. Quando Elena e Antonio torneranno al Paradiso delle signore, quest’ultimo si renderà conto di un fatto che lo turberà parecchio.

Il ragazzo, infatti, nel vedere il rapporto tra sua madre e Armando, comprenderà subito che tra i due ci sia una certa sintonia. La sua reazione non sarà affatto calma e pacifica, anzi. Il giovane raggiungerà Ferreris e gli intimerà di stare lontano da sua madre. Riuscirà nel suo intento il giovane?