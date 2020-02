Uomini e Donne gossip: Cecilia torna per corteggiare Daniele? Le parole inattese

Il percorso di Carlo e Cecilia a Uomini e Donne non sta proseguendo esattamente nel migliore dei modi. I due, infatti, non stanno facendo altro che litigare e questo ha spinto la Zagarrigo a lasciare la trasmissione. Il tronista, però, è sembrato turbato da questa decisione, al punto che le anticipazioni rivelano che sia andato a riprenderla.

Anche in tale occasione, però, gli animi non si sono affatto rasserenati. Per questo motivo, la corteggiatrice è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine ed ha fatto delle dichiarazioni che nessuno si aspettava.

Lo sfogo di Cecilia a Uomini e Donne Magazine

Molto spesso, sul settimanale di Uomini e Donne vengono effettuate delle interviste volte a rilevare lo stato d’animo dei vari protagonisti, questa volta è stato il turno di Cecilia. La simpatica ex tentatrice di Temptation Island non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo malessere e rammarico per come sta vivendo questo percorso.

Purtroppo, nonostante sia molto attratta dal tronista, non riesce ad istaurare con lui un rapporto sereno e pacifico. Ogni volta che fa ritorno a casa è triste e sconsolata e non accetta minimamente questa condizione.

A suo avviso, infatti, l’unica cosa che desidera al momento è quella di porre fine a tutto e voltare pagina. Per adesso, però, non riesce ancora a far prevalere in questo modo la ragione dato che è coinvolta emotivamente. In seguito, però, la Zagarrigo ha parlato anche di Daniele.

Le parole su Daniele Dal Moro

Le parole di Cecilia sul nuovo tronista di Uomini e Donne sono state davvero spiazzanti. La ragazza, infatti, ha detto di nutrire profonda stima nei suoi confronti. Contrariamente al parere della maggior parte delle persone, lei apprezza il suo modo di fare e il suo essere così schietto e sincero.

L’ex tentatrice ha detto di essere piacevolmente colpita da lui e questo ha fatto accendere un gossip. Che la ragazza decida di tornare per corteggiare proprio Dal Moro?

In effetti, nulla può mai essere detto all’interno del talk show di Maria De Filippi. Non sarebbe la prima volta che una corteggiatrice “cambi” tronista. Ad ogni modo, per adesso, questa è solo una supposizione, non ci resta che attendere per vedere se verrà confermata.