Uomini e Donne, Alessio Campoli sarà il nuovo tronista? Ecco la verità

Alessio Campoli è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne. Entrato in studio per corteggiare Angela Nasti. Ora, secondo quanto riportato dal magazine del programma di canale 5, potrebbe esserci la possibilità di rivederlo nuovamente protagonista ma in altra veste.

Attualmente, infatti, Alessio è single ed è alla ricerca della persona giusta. Nonostante la cocente delusione per come è finita la sua storia con la bella influencer partenopea, per il giovane è giunto il momento di voltare pagina e di trovare la ragazze capace di fargli battere il cuore.

Nell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Alessio Campoli, ha parlato di questa nuova ipotesi. Un’esperienza sicuramente molto interessante anche se è innegabile che l’esposizione mediatica e la pressione sono aspetti che il giovane deve tenere in considerazione nella sua scelta.

L’avventura di Alessio Campoli a Uomini e Donne

Sin dall’inizio della sua avventura Angela Nasti ha mostrato un interesse per Alessio Campoli. A contendersi la bella tronista in studio Luca Daffrè invitato proprio dalla ragazza per corteggiarla.

Fino al giorno della scelta sembrava che il preferito fosse proprio Luca, in quanto più di una volta la ragazza l’ha rincorso per farlo rimanere in studio. Tra lo stupore del pubblico nel tanto atteso giorno della scelta Angela, ha deciso di uscire dal programma e di iniziare una relazione con Alessio Campoli.

Il ragazzo semplice e genuino, con il suo carattere determinato è riuscito a conquistare il cuore della bella tronista. I due una volta fuori dallo studio hanno iniziato la loro relazione. A differenza di quanto tutti i fan si attendessero, Alessio e Angela non sono apparsi spesso sui social, anzi. Già questo ha fatto sospettare gli amanti del dating show di Canale 5.

La bella partenopea è poi partita per una vacanza con la famiglia, lasciando Campoli a casa. Le voci di una possibile separazione lampo hanno preso sempre più piede. E’ arrivata, a poche settimane di distanza dalla scelta, la conferma che i due hanno deciso di prendere strade diverse.

Una situazione che ha scatenato pochissime polemiche, in particolare perchè i fan del programma si sono sentiti presi in giro dalla tronista che prima ha scelto e poi nel giro di pochi giorni ha lasciato Alessio.

Alessio Campoli nuovo tronista di Uomini e Donne

Alessio Campoli è stato intervistato dal magazine di Uomini e Donne, al quale è stato chiesto se fosse interessato al ruolo di tronista. La risposta dell’ex corteggiatore è stata abbastanza chiara, ha sottolineato che sarebbe felice di poter fare questa nuova esperienza. Il trono di Uomini e Donne non sarebbe la sua priorità ma resta un’avventura interessante che vorrebbe vivere.