Avanti un altro, la cognata di Paolo Bonolis la combina grossa: esce di seno a causa della scollatura vertiginosa [FOTO]

Avanti un altro: Miss Claudia infiamma il web

Una delle protagoniste del game show Avanti un altro! è Miss Claudia, alias Claudia Ruggeri. Quest’ultima, che è cognata anche di Paolo Bonolis, è una veterana del programma di Canale 5, infatti è presente sin dalla prima edizione. La donna ha il compito di presentare i personaggi strani e divertenti del mini-mondo che sono seduti comodamente nel salottino.

La modella, inoltre, è molto apprezzata per qualcos’altro, ovvero il suo outfit provocante. Infatti, ogni volta che fa il suo ingresso nello studio 1 dell’Elios in Rama c’è sempre una sorta di ovazione. E a proposito di questo, di recente Miss Claudia ha condiviso una foto sul suo account Instagram mandando in tilt i seguaci. Il motivo? La scollatura del suo vestito è davvero notevole.

La cognata di Paolo Bonolis e lo scatto bollente su IG

Basta pochissimo per mandare in visibilio il pubblico di Avanti un altro! ma anche il suoi follower di IG. E proprio qui Claudia Ruggeri ama condividere degli scatti e delle clip del suo quotidiano. Foto che molto spesso scatta proprio all’interno dello studio Elios dove vengono registrate le puntate del game show di Paolo Bonolis. Come è accaduto qualche ora fa.

Nell’immagine in questione, la cognata del conduttore romano indossa un vestito che ha una scollatura vertiginosa. Inoltre la donna manda un bacio a tutti coloro che la seguono sul social network. Ovviamente il post della modella ha ricevuto una pioggia di likes e commenti positivi. (Continua dopo la foto)

Claudia Ruggeri e l’accusa di essere raccomandata

Non tutti, però, apprezzano Claudia Ruggeri. Tempo fa, ad esempio, sul web sono arrivate una serie di critiche per il suo ruolo all’interno del game show Avanti un altro.

Nello specifico degli utenti l’hanno accusata di essere raccomandata dal cognato Paolo Bonolis, è per questo motivo da quasi un decennio lavora sul piccolo schermo. Accuse che la diretta interessata in questi mesi ha sempre rimandato al mittente.