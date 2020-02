Uomini e Donne: Alessio Campoli sul trono? Le ultime dichiarazioni dell’ex corteggiatore

Alessio Campoli ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato dei suoi progetti futuri e della possibilità di sedersi sul trono

Uomini e Donne: Alessio Campoli nuovo tronista?

Alessio Campoli ha partecipato a Uomini e Donne l’anno scorso come corteggiatore di Angela Nasti. Inaspettatamente è arrivato alla fine con il rivale Luca Daffrè ed è stato scelto dalla tronista.

Tuttavia, la loro storia è andata avanti solamente due settimane. Una volta fuori dalla trasmissione in Angela non c’è stato nessun entusiasmo nell’approfondire il loro rapporto e dopo un paio di settimane era già fidanzata con un altro.

Alessio, invece, dopo tanti mesi, è ancora single e in questi giorni ha rilasciato una nuova intervista a Uomini e Donne Magazine aprendo le porte alla possibilità di sedersi sul trono. Ecco le sue dichiarazioni qui di seguito nell’articolo.

Alessio Campoli: periodo difficile e nuovi progetti

Alessio non ha nascosto il fatto di aver passato dei mesi molto difficili a seguito della morte della nonna e di un suo amico. Tuttavia, adesso sta andando meglio e Alessio, nonostante non sia cambiato dopo aver partecipato al programma, sta sperimentando cose nuove. Ha cambiato il suo profilo Instagram e ha iniziato a portare avanti progetti musicali.

Alessio sul trono? La sua risposta

Dopo le spiegazioni su quello che era successo tra lui e Angela Nasti, i due non si sono più sentiti. Per l’ex corteggiatore non c’era nessun bisogno di continuare il discorso e nemmeno di mantenere i rapporti con lei. Ad oggi, si sente pronto a conoscere una ragazza matura, umile e semplice perché “chi ha sempre vissuto sotto una campana di vetro” non fa al caso suo.

A questo proposito Alessio non ha escluso la possibilità di tornare a Uomini e Donne, questa volta però nelle vesti di tronista. In fondo ha già provato l’esperienza da corteggiatore, perché non provare a cambiare sedia? Non rientra nei suoi obiettivi, ma se la produzione dovesse contattarlo e fargli questa offerta, lui non rifiuterebbe.

Che cosa ne pensate delle sue dichiarazioni? Pensate che la produzione possa offrirgli quel ruolo? Vi piacerebbe vedere di nuovo Alessio a Uomini e Donne?