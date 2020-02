“Ora basta è diventato monotono…”: L’Eredità, nuova accusa ai danni di Flavio Insinna.

Il pubblico stanco di vedere sempre le stesse facce a L’Eredità

Anche se nelle ultime settimane L’Eredità sta raggiungendo dei record in termini d’ascolti, alcuni utenti sui social network continuano a lamentarsi del cambio di regolamento. Infatti dallo scorso settembre, ovvero da quando ha preso il via la 18esima edizione, gli autori hanno deciso di adottare una regola nuova che non sta piacendo per nulla ai telespettatori di Rai Uno.

Nello specifico, coloro che riescono a superare il Triello e poi perdono, quest’ultimi hanno la possibilità di tornare in gioco la puntata seguente. In questo modo nel quiz tv condotto da Flavio Insinna è possibile incontrare sempre le stesse persone. E per questa ragione che nel post IG dell’attore romano sono apparse alcune lamentele a riguardo. La prossima stagione verrà riportato all’originale? Nel frattempo il programma ha un nuovo campione in carica.

Francesco batte Benedetta a L’Eredità e diventa campione

Ieri sera i telespettatori di Rai Uno hanno vissuto delle grandi emozioni grazie al preserale L’Eredità. Nell’appuntamento di giovedì 13 febbraio 2020 ad affrontare La Ghigliottina da ben 200 mila euro è stato Francesco da Corbiolo, una frazione di Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona.

Il nuovo campione del quiz tv condotto da Flavio Insinna lavora in un’azienda poligrafica e ha preso il posto dell’uscente Benedetta da Modena che dopo oltre una settimana, nella puntata di ieri, non è andata oltre al Triello. Quindi per lei l’avventura nel programma della tv di Stato si conclude qui.

Nessuna vincita per il nuovo campione Francesco

Ebbene sì, dopo alcuni giorni di predominio da parte della campionessa Benedetta da Modena, a L’Eredità Francesco è riuscito a rubarle il titolo. Il ragazzo nella scelta dei vocaboli è stato costretto a dimezzare tre volte rimanendogli solo 25 mila euro.

La new entry ha provato a collegare con una parola Musica, Pianta, Distruzione, Sacerdote e Velo. Il nuovo campione, però, non è riuscito a scrivere la parola vincente, Tempio, ma potrà riprovarci nella puntata odierna, quella di venerdì 14 febbraio 2020.