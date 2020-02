Il Segreto trame al 21 febbraio: ecco come Maria smaschera Dori

I telespettatori de Il Segreto sono con il fiato sospeso nell’attesa di scoprire come Maria riuscirà a smascherare Dori. Nel corso della prossima settimana, la Castaneda assisterà inconsapevolmente ad una conversazione tra Dori e Fernando. Da tale dibattito apprenderà che i due siano amanti e questo la spingerà a credere sempre di più di essere in pericolo.

Per tale ragione, la prigioniera si metterà all’opera allo scopo di incastrare la sua infermiera e spingerla a confessare tutto. Per farlo, si servirà di un potente medicinale attraverso il quale la Vilches canterà come un uccellino.

Il piano di Maria smaschera Dori

Nella settimana che va dal 16 al 21 febbraio, ne Il Segreto ci saranno interessanti novità per quanto riguarda Dori e Maria. Quest’ultima scoprirà di essere in grave pericolo a causa della sua infermiera. In questi giorni, infatti, la donna ha farfugliato cose strane in merito ad un incendio, alla morte di alcuni bambini e tanto altro. Per tale ragione, la Castaneda deciderà di indagare un po’ più a fondo e scopre cosa ci sia nell’oscuro passato della Vilches.

Ma come farà Maria a farsi raccontare tutto? Ebbene, la donna avrà in mente un machiavellico piano per scoprire tutta la verità. Nel caso specifico, si servirà di un farmaco che farà piombare l’amante del Mesia in uno stato di incoscienza. Durante questa fase, la donna risponderà a tutte le domande che le verranno poste dalla sua paziente. Proprio grazie a questo stratagemma, la Castaneda scoprirà di Clara.

Spoiler Il Segreto: Morales viene allo scoperto

La protagonista si renderà immediatamente conto di essere in pericolo esattamente come questa donna. Le anticipazioni del Segreto ci svelano che Maria chiederà a Irene di indagare su Dori e su Clara. Quello che emergerà da tali ricerche sarà davvero spiazzante. Nel frattempo, gli abitanti di Puente Viejo si troveranno a fare i conti con l’imminente inondazione.

Tutti, ormai, saranno a conoscenza della reale identità di Garcia Morales. L’uomo non si nasconderà più dietro un dito e sarà pronto a vendicare la morte di sua nipote Maria Elena. Ciò che non sa, però, è che si è alleato con la persona sbagliata. Lola, intanto, verrà pedinata mentre Don Berengario rinuncerà alla sua eredità per pagare il debito di Esther.