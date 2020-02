“Crollero…”: Maria De Filippi stanca, la confessione che nessuno si aspettava

Maria De Filippi è la regina del piccolo schermo

Da oltre un ventennio Maria De Filippi è una delle conduttrici più apprezzati e popolari del nostro Paese. Ogni programma che crea e presenta è un gran successo, per questo è stata soprannominata la regina della televisione italiana.

Di recente la moglie di Maurizio Costanzo ha rilasciato una lunga intervista parlando del suo futuro e sul fatto che prima o poi crollerà anche lei. In che senso? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato.

La moglie di Maurizio Costanzo sostiene che prima o poi crollerà

In una recente intervista televisiva, Maria De Filippi ha parlato a lungo del suo lavoro e stranamente anche della sua vita privata. In poche parole la conduttrice pavese ha fatto delle dichiarazioni sul marito Maurizio Costanzo che quest’anno festeggiano le nozze d’argento. “Prima o poi crollerò anch’io”: cono queste le parole rilasciate da Queen Mary.

Ma che cosa avrà voluto dire quest’ultima? Per caso vuole abbandonare la televisione? Ricordiamo che la madre di Gabriele Costanzo è ideatrice e padrona di casa di tante trasmissioni di successo come: Amici, C’è posta per te, Uomini e Donne e Tu si que vales.

I programmi di successo di Queen Mary

Riguardo il fatto che in molti la considerano la regina della televisione italiana, Maria De Filippi ha replicato che tutti i reali crollano, e prima o poi crollerà anche lei. Si riferiva agli ascolti o a qualcos’altro? A quanto pare la professionista di casa Mediaset si riferiva al fatto che la stanchezza ad un certo punto coglierà anche lei.

Il segreto del suo successo e soprattutto quello dei suoi format, sia dato dal fatto di coinvolgere i telespettatori con storie che rispecchiano il nostro quotidiano. Tra queste anche C’è Posta per Te che, dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo 2020 tornerà il 15 febbraio 2020. E a proposito del people show, di recente il marito Maurizio Costanzo le ha proposto di fare un seguito alle vicende raccontante, ma lei non lo vuole fare.