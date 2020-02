Ylenia è in giro ma ha paura di tornare…: Yari Carrisi vuota il sacco, la confessione inedita

La confessione inedita del figlio di Al Bano a Rivelo

La scorsa settimana Al Bano e Romina sono stati ospiti di Sllvia Toffanin. Pare e figlia hanno parlato dei loro progetti e della grande emozione provata a Sanremo 2020. Entrambi, però, non hanno voluto dire nulla su Ylenia Carrisi, mettendo da parte questo capitolo doloroso che a distanza di 26 anni li logora ancora.

Diversamente, invece è stata l’intervista di Yari, secondo genito della coppia. Il giovane Carrisi si è lasciato andare a cuore aperto nell’ultima puntata del programma di Lorella Boccia, ‘Rivelo’. L’artista ha parlato oltre che del suo rapporto con Loredana Lecciso, anche si sua sorella, scomparsa nel 1994.

Yari Carrisi vuole riabbracciare Ylenia

Yari Carrisi non ha usato mezze misure e ancora una volta ha gridato tutto il suo dolore per quella sorella che ormai è via da troppi anni. Il figlio di Al Bano proprio come sua madre Romina Power è convinto che Ylenia sia viva e che abbia paura di farsi ritrovare. Purtroppo da quel maledetto 4 gennaio del 1994 non hanno più sue notizie e i media hanno sempre esagerato.

Yari, infatti, ha ammesso di essere rimasto a bocca aperta leggendo notizie assurde che lasciavano solo false speranze. Ovviamente oggi, avrebbe solo un desiderio quello di poterla rivedere e riabbracciare…

La verità sul rapporto con Loredana Lecciso

Qualche tempo fa ci sono state delle indiscrezioni riguardanti il cattivo rapporto tra i figli di Romina Power e Loredana. La Lecciso infatti non è stata invitata al matrimonio di Cristel e questo ha lasciato intendere che qualcosa è successo.

Yari, durante l’intervista non ha voluto parlare della ex compagna di Al Bano affermando che non ama discutere degli altri ma che da parte sua non c’è nessun rancore o odio. Con la show girl salentina ha un rapporto di amicizia e di grande rispetto, sopratutto per amore dei fratelli. Nonostante non si vedano spesso perché ognuno vive in posti diversi tra di loro c’è tanta stima e proprio la scorsa estate hanno passato insieme molto tempo divertendosi.