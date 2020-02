Yari Carrisi choc sulla sorella: “Ylenia è ancora in giro ma ha paura, voglio rivederla…” [FOTO]

Yari Carrisi si confessa a Rivelo

Nella serata di giovedì 13 febbraio 2020 è andata in onda una nuova puntata di Rivelo. Ospite Yari Carrisi, il secondogenito della storica coppia, ovvero Al Bano e Romina Power.

Il programma di Real Time, canale 32 del digitale terrestre è condotto dalla ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, Lorella Boccia, anche il Carrisi Junior durante l'appuntamento si è lasciato andare a dichiarazioni davvero clamorose.

Yari Carrisi vorrebbe rivedere Ylenia

Mentre Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin la sorella più piccola, Romina Junior ha preferito non dire nulla sulla vicenda legata alla scomparsa di Ylenia, Yari Carrisi ha rilasciato una dichiarazione davvero clamorosa. Il musicista ha detto di aver trascorso molti anni della sua vita a cercare la sorella Maggiore.

Il ragazzo è più che sicuro che lei sia ancora in vita. “Posso immaginare che forse dopo tutto quello che è successo abbia paura della troppa esposizione mediatica”, confidato il figlio di Al Bano e Romina Power.

Purtroppo dal 4 gennaio del 1994 l’intera famiglia non ha più avuto nessuna notizia su di lei. I giornali hanno esagerato ed è rimasto a bocca aperta per le notizie assurde che hanno pubblicato in questi 26 anni. Ovviamente Yari avrebbe tanta voglia di rivederla.

Le dichiarazioni di Loredana Lecciso su Al Bano

Nel frattempo sul internet si continua a parlare del triangolo amoroso che coinvolge Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. Dopo l’esibizione della storica coppa alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, performance criticata dal pubblico per il playback, l’ex soubrette salentina ha lanciato delle frecciatine alla rivale e poi ha fatto delle confessioni sul Maestro Carrisi.

Nello specifico la donna ha detto che ora la passione con lui è più di prima, ovvero di quando stavano insieme. In tanti, infatti, credono che la madre di Jasmine e Bido e il cantautore di Cellino San Marco stanno di nuovo insieme. E in tutto questo cosa ne pensa la cantante americana?