San Valentino bollente per Justine Mattera, scollatura profonda e gambe accavallate: si vede tutto [FOTO]

Nuova foto sexy di Justine Mattera

Ogni giorno che passa Justine Mattera si supera sempre di più. Infatti la soubrette americana quotidianamente incanta gli oltre 380 mila follower di IG con delle foto dal sapore bollente. Il suo fisico praticamente perfetto nonostante i suoi 48 anni sembra essere scolpito sul marmo.

Ricordiamo che tale risultato è dovuto ai grandi sacrifici che la modella fa da tempo, ovvero tanta palestra, ciclismo e alimentazione adeguata. In occasione della festa di San Valentino l’ex moglie di Paolo Limiti ha voluto fare gli auguri a tutti gli innamorati con uno scatto molto particolare.

Justine Mattera in posa sexy nel giorno di San Valentino

Un San Valentino migliore non lo poteva augurare. La 48enne, infatti, attraverso il suo seguitissimo account Instagram ha postato una nuova foto decisamente sexy. La sua iniziativa social ha alzato la temperatura mandando in tilt gli oltre 380 mila seguaci.

Nell’immagine in questione è possibile vedere la soubrette italo-americana che indossa un vestito a cuori con una scollatura vertiginosa che, oltre a lasciare poco all’immaginazione mette in risalto il suo décolleté. Un mix di sensualità che hanno reso la foto una vera e propria opera d’arte. Quello per la Mattera e i suoi follower è una festa degli innamorati focosa. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web al nuovo post dell’italo-americana

Nella foto appena descritta, Justine Mattera appare con un look decisamente audace ma nello stesso tempo romantico. Con chi la soubrette americana trascorrerà la festa degli innamorati? Ovviamente con il marito con il quale ci ha fatto due figli. E a proposito di quest’ultimo, di recente ha fatto sapere di non essere d’accordo con le iniziative della consorte di apparire sui social senza biancheria intima.

Naturalmente l’iniziativa dell’ex moglie di Paolo Limiti ha scatenato le fantasie di tutti coloro che la seguono sul social network. Infatti, post in pochissimo tempo ha fatto il pieno di mi piace per non contare i complimenti giunti alla sosia della compianta star Marilyn Monroe.