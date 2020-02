Uomini e Donne la sfilata diventa imbarazzante: “Mi vergogno per…” (VIDEO)

In occasione della festa degli innamorati, Maria De Filippi ha deciso di mandare in onda una puntata di Uomini e Donne in cui è stata mostrata una seducente sfilata. Le donne del parterre si sono esibite nell’interpretazione del tema Ghiaccio Bollente e la situazione ci ha messo poco a degenerare.

Tra le performance più esilaranti c’è stata, sicuramente, quella di Gemma Galgani, vestita da Eva Kant, quella di Barbara De Santi, la quale ha chiesto di essere squalificata e tante altre. Il pubblico da casa ha commentato sui social quanto andato in onda e i pareri sono parecchio discordanti.

Barbara solleva una polemica a Uomini e Donne

Oggi, venerdì 14 febbraio, è andata in onda una nuova sfilata a Uomini e Donne. La prima ad esibirsi è stata Veronica Ursida, la quale ha indossato un succinto abito color ghiaccio che ha infiammato lo studio in poco tempo. Come di consueto, però, Armando le ha dato un voto basso, al punto che la protagonista ha chiesto la sua espulsione e la sua paletta è passata a Gianni.

Subito dopo è salita in passerella Barbara, che ha interpretato la scena di una nota pubblicità. Il parterre maschile, però, ha trovato poco sensuale e originale la sua passerella, l’opinionista Sperti. A quel punto, allora, la dama ha chiesto di ritirarsi. Dopo poco tempo ha fatto il suo ingresso Gemma Galgani. Quest’ultima si è travestita da Eva Kant.

La sfilata di Gemma indigna il pubblico

In occasione della sfilata a Uomini e Donne, la dama ha indossato una tutina nera aderentissima e uno zainetto sulle spalle. Per tutta l’esibizione non ha fatto altro che girare con una torcia alla ricerca di qualche gioiello da rubare.

I telespettatori, però, non hanno affatto gradito, sta di fatto che sul web si sono diffusi moltissimi commenti negativi contro la dama. Secondo molti, infatti, dovrebbe darsi un contegno e vestirsi in modo più appropriato per la sua età.

Successivamente, è sorta un’altra polemica a causa delle gonne troppo corte di alcune dame. La De Santi ha perso le staffe ed ha accusato la produzione di averla costretta ad indossare un intimo troppo generoso mentre ad altre ha consentito di sfilare con il fondoschiena di fuori. Alla fine, ad aggiudicarsi la vittoria è stata proprio la Galgani.