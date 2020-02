Bugo e Morgan all’Isola dei famosi? La bomba di Parpiglia e altri possibili concorrenti

Sono ufficialmente aperti i cast per selezionare i concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione del reality show incentrato sulla sopravvivenza.

Da un po’ di giorni sono trapelate delle informazioni certe per quanto riguarda la conduttrice e l’inviato, un po’ meno, invece, si sa sul cast. Il giornalista Gabriele Parpiglia, però, ha lanciato un invito alla produzione dell’Isola dei famosi, ovvero, quello di fare la proposta a Bugo e Morgan.

I due sono tra i personaggi più discussi al momento. Dopo tutto quello che è accaduto in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo, infatti, la loro presenza sarebbe sicuramente molto gradita per i telespettatori. La produzione, dunque, farà davvero loro questa proposta?

Il Tweet di Gabriele Parpiglia su Bugo e Morgan

A partire dal 20 aprile inizierà la nuova edizione dell’Isola dei famosi e nel cast sarebbe esilarante vedere Bugo e Morgan. Si tratta sicuramente, di una richiesta molto particolare, che necessiterebbe di ampie trattative prima di poter divenire ufficiale. Considerando l’imprevedibilità dell’artista milanese, infatti, sarebbe davvero difficile fare affidamento sulla sua reale presenza.

Ad ogni modo, molti telespettatori ci sperano davvero molto, specie dopo il Tweet che Gabriele Parpiglia ha pubblicato su Twitter dopo il putiferio a Sanremo. Tale contenuto risale ad alcuni giorni fa, ma adesso è tornato in auge perché sono trapelati i nomi di alcuni papabili concorrenti. Prima di scoprire chi potrebbe sbarcare in Honduras, però, molti utenti stanno esortando la produzione del reality a prendere in considerazione la proposta del giornalista. (Continua dopo il post)

#Sanremo2020 e niente a #Morgan ORMAI manca solo di fare un #bugo tuffandosi all’isola dei famosi (consiglio ) — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) February 8, 2020

I possibili concorrenti dell’Isola dei famosi

Bugo e Morgan, dunque, potrebbero davvero sbarcare all’Isola dei famosi? L’ipotesi è ancora molto lontana dal divenire concreta, tuttavia, la speranza è l’ultima a morire. Nel frattempo, sono trapelati i nomi di alcuni possibili naufraghi. La maggior parte di essi, però, non sono personaggi famosi in modo diretto, ma sono figli o comunque parenti di VIP.

A generare maggiore sgomento è, ad esempio, il nome di Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi. La donna si è resa protagonista di molte polemiche a causa della rivalità con la cognata, l’opinionista del GF VIP, Wanda Nara. Altro nome è, invece, quello di Eduardo Ercole, figlio di Serena Grandi e, infine, quello di Kikò Nalli.