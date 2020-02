Grande Fratello Vip: Paolo e Clizia innamorati? Eleonora Giorgi da sostenitrice della coppia sembra fare un passo indietro

Mentre Paolo e Clizia stanno vivendo la loro attrazione all’interno della Casa più spiata d’Italia, Eleonora Giorgi ha avuto qualcosa da dire

Grande Fratello Vip: passione tra Clizia e Paolo, mamma Eleonora fa un passo indietro

Nel web si parlava già da settimane del flirt che stava nascendo tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Tuttavia, tra loro ci sono stati dei momenti di complicità e spazi ricavati di notte in giardino a parlare da soli di mille cose.

La mamma di Paolo, Eleonora Giorgi, era andata personalmente nella Casa del Grande Fratello Vip per incoraggiare il figlio e dire alla coppia che avevano la sua benedizione. Proprio quella notte, poi, tra i due concorrenti è scattata la passione.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Eleonora ha fatto inaspettatamente un passo indietro. Non perché non approvi la coppia, ma perché non si aspettava che suo figlio si dimenticasse delle telecamere e si lasciasse andare alla passione con Clizia in così poco tempo. Infatti, guardando la televisione, l’attrice ha provato un certo imbarazzo e si è ritrovata a dover spegnere.

I commenti social di Eleonora Giorgi

Anche recentemente, Eleonora Giorgi è tornata a parlare del figlio e della storia con Clizia. L’ha fatto attraverso i social in cui ha fatto presente che secondo lei dovrebbero contenersi con i gesti soprattutto per i più morbosi e per quelli che potrebbero fare vedere queste immagini alla bambina di lei. Clizia, infatti, ha una figlia, avuta dal matrimonio con Francesco Sarcina. Che questa sia stata una frecciatina nei confronti del cantante?

Detto questo, ovviamente, l’opinione dell’attrice non è cambiata. Continua a pensare che Clizia sia una brava persona, che suo figlio faccia bene a buttarsi in questa nuova relazione. Tuttavia, sembra che l’influencer stia avendo dei dubbi.

Le lettere per San Valentino

In occasione di San Valentino, festa degli innamorati, Paolo e Clizia si sono scambiati delle lettere d’amore. Se la telecamera non è riuscita a intercettare quella di lei, lui le ha scritto delle parole molto belle con l’aiuto di Andrea Montovoli. Paolo ha confessato di sentirsi molto in imbarazzo in quel contesto, ma con lei gli sembra tutto più bello e non vede l’ora di scoprire tutto di lei fuori dal programma.