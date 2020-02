Maria De Filippi e Fiorello, cosa è successo dietro le quinte di Sanremo: la confressione di Costanzo

Nel corso del programma radiofonico Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1, Maurizio Costanzo ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti in merito al Festival di Sanremo. Nel caso specifico, il giornalista ha svelato un retroscena, accaduto dietro le quinte, tra Maria De Filippi e Fiorello.

Tra i momenti più esilaranti di questa edizione del Festival c’è stato sicuramente il travestimento del comico siciliano nella conduttrice di Canale 5. Ma cosa si cela dietro quel gesto? I due protagonisti si erano messi d’accordo prima della diretta? Vediamo tutti i dettagli.

Fiorello imita Maria De Filippi e i fan impazziscono

Il Festival di Sanremo 2020 è stato un vero successo per Amadeus, al punto che i vertici del programma hanno proposto al presentatore e al suo “aiutante” di prendere parte anche all’edizione 2021 della competizione canora.

Per adesso, però, i diretti interessati non si sono ancora espressi in merito all’argomento in modo da rifletterci più a fondo. Ad ogni modo, ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione dei fan è stata, sicuramente, la presenza di Fiorello, specie quando ha imitato Maria De Filippi.

In occasione della seconda puntata, il conduttore si è presentato nei panni della moglie di Maurizio Costanzo per rispettare una promessa fatta il giorno prima. Il travestimento è stato esilarante ed è stato apprezzato da tutti i telespettatori, anche dalla stessa Queen Mery che, infatti, ha chiamato lo showman in diretta.

La confessione di Maurizio Costanzo

Ad ogni modo, quella telefonata pare non sia stata l’unica avvenuta tra Fiorello e Maria De Filippi. Maurizio Costanzo, infatti, nel corso di un’intervista in radio ha svelato un inedito retroscena.

I due protagonisti si erano sentiti la mattina del giorno stesso in quanto il collega di Amadeus ha voluto informare la donna della sua performance. La De Filippi pare abbia preso di buon grado la cosa anche se non era davanti al televisore quando il tutto è andato in onda.

Il giornalista, infatti, ha svelato che sua moglie fosse all’estero e che la puntata l’avesse vista solo lui da casa. Pertanto, quando la conduttrice di Uomini e Donne ha chiamato in diretta a Sanremo non aveva ancora visto la performance di Fiorello.