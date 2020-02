Silvia Provvedi ospite a Verissimo: l’ex gieffina rivela se aspetta un maschio o una femmina

Silvia Provvedi nella sua prima intervista televisiva con il pancione ha svelato il sesso del bambino

Silvia Provvedi diventerà mamma a giugno

Silvia Provvedi è diventata popolare per aver partecipato con la sorella gemella Giulia a X Factor con il nome d’arte Le Donatella. Poi, è sempre stata presente nelle pagine di gossip e nelle trasmissioni televisive per difendere il suo compagno Fabrizio Corona.

La storia tra i due è andata avanti per tre anni, proprio nel periodo in cui lui ha dovuto affrontare il carcere. Silvia gli è sempre stata molto vicino, lui aveva anche parlato di matrimonio per poi fare un passo indietro: l’ha lasciata dicendole che non l’ha mai amata. Le scuse sono arrivate mentre lei era nella Casa del Grande Fratello Vip 3, ma lei pian piano aveva già voltato pagina.

Infatti, da qualche mese stava frequentando Giorgio De Stefano e una volta uscita dal reality la loro relazione è diventata ancora più forte e bella. Infatti, a distanza di due anni stanno aspettando un bambino. Questa gravidanza non era prevista, ma è stata una bellissima sorpresa per tutti. Silvia partorirà a giugno e, dopo l’intervista rilasciata a Chi, è andata a Verissimo per svelare il sesso del bambino.

Silvia a Verissimo: ‘Avrò una bambina’

Silvia è una delle ospiti della prossima puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 15 febbraio. In rete sono giunte le prime anticipazioni dell’intervista. Silvia credeva fortemente di aspettare un bambino e, invece, arriverà una bella femminuccia.

La notizia è stata accolta con gioia da tutta la famiglia. Adesso Silvia sta pensando solamente al suo bene e a rimanere unita al suo compagno che le ha “ridonato il sole”. Il nome scelto è Benedetta ma non è ancora detta l’ultima parola.

Le parole su Fabrizio Corona

Ovviamente Silvia Toffanin non poteva non toccare l’argomento Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha fatto davvero soffrire Silvia che è sempre stata molto presente per lui. Tuttavia, ad oggi lei non porta rancore e non vuole ripensare al passato. A Fabrizio ha detto che augura tutto il bene, un futuro sereno, soprattutto per il figlio Carlos.

Non ha rinnegato nulla di quello che ha fatto, nemmeno tutte le volte che è andata in televisione per difendere la sua immagine, ma è molto contenta di essere riuscita a voltare pagina e di aver preso una strada molto più positiva per se stessa e per le persone che le stanno attorno.