Avete mai visto la figlia di Monica Bellucci? Deva Cassel è una dea, identica alla madre [FOTO]

La primogenita di Monica Bellucci è simile a lei

Qualche settimana fa si è parlato molto di Monica Bellucci per il suo forfait ad Amadeus in occasione del Festival di Sanremo 2020. La nota attrice italiana oramai naturalizzata francese, ha due figli. Una di essa si chiama Deva Cassel e praticamente è la sua fotocopia di quando era adolescente. La quindicenne nata dal matrimonio con il regista Vincent Cassel ha una bellezza strabiliante.

La ragazza è simile alla madre quando quest’ultima portava i capelli lunghi, mori e anche ricci. La nota attrice negli Anni Ottanta, lasciò il suo paese natale, Città di Castello per trasferirsi a nel capoluogo lombardo per inseguire il suo sogno: fare la modella.

Chi è Deva Cassel, figlia di Monica e Vincent?

Talmente Deva Cassel è bella che il mondo della moda le ha già spalancato le porte. Ovviamente non c’è da meravigliarsi visto che la madre Monica Bellucci rappresenta la bellezza mediterranea nel mondo. Ormai da anni in Francia dove è diventata una famosa attrice, mentre nel nostro Paese esordì calcando le passerelle di alta moda, vestendo per i migliori stilisti.

La 15enne è stata scelta per fare la ragazza-immagine della campagna di Dolce & Gabbana per l'anno in corso. Uno spot girato nel sud dello Stivale, precisamente a Ravello, nella costiera amalfitana. Grazie a questa campagna pubblicitaria la ragazzina avrà modo di mostrare a tutti il suo fascino.

Monica Bellucci parla delle sue due figlie e del loro carattere

La 15enne Deva Cassel e la sorella caratterialmente somigliano moltissimo al padre Vincent. A rivelarlo è stata la stessa Monica Bellucci nel corso di un’intervista. La nota attrice umbra ha detto che le sue due figlie sono due vichinghe molto eleganti, simili al suo marito.

Entrambe parlano l’italiano e addirittura sono delle romanacce. Poi la donna ha confidato che non ha mai parlato delle sue relazioni sentimentali con le due adolescenti perché sono delle cose intime ed è una forma di rispetto.