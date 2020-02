Un posto al sole, spoiler 17 febbraio: Alberto scioccato dalla gravidanza di Clara

Gli spoiler di Un posto al sole del giorno lunedì 17 febbraio riportano grandiosi colpi di scena. Dopo vari alti e bassi, la vita di molti personaggi della soap prenderà una piega inaspettata.

Arianna sarà in crisi sentimentale mentre Alberto maturerà la decisione di ritornare al Palazzo Palladini. Quest’ultimo, però, dovrà vedersela con il disappunto del condominio. Come se ciò non bastasse, Alberto apprenderà che Clara aspetta un figlio da lui.

Anticipazione Un posto al sole del 17 febbraio 2020

Crescono visibilmente le complicazioni per Alberto. Dopo essere stato pestato brutalmente dagli uomini di un pericoloso boss della Camorra, il Palladini prenderà una decisione destinata a lasciare tutti di stucco. Nel dettaglio, Alberto deciderà di tornare a vivere al Palazzo Palladini. Quando gli abitanti del condominio verranno a sapere di questo ritorno, non ne saranno entusiasti e mostreranno il loro disappunto.

Clara si preparerà ad informare l’uomo che l’ha messa incinta della gravidanza scioccante. La reazione del Palladini sarà poco gaudente dato che sarà colpito nel profondo. Come si comporterà la bionda cameriera davanti a tale comportamento negativo?

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 17 febbraio si parlerà anche di Arianna. Dopo la disavventura avvenuta nel giorno di San Valentino la donna sarà colpita da una crisi sentimentale davvero profonda. In mezzo al caos mentale, la Landi non saprà più che fare. Presto ogni dubbio sarà dissipato grazie ad una visitata inaspettata.

Spoiler Un posto al sole: Clara abortisce?

Nelle prossime puntate della soap opera partenopea ne vedremo delle belle con Clara che potrebbe decidere di abortire! Arianna e Andrea faranno chiarezza ed arriverà un lieto fine che lascerà i telespettatori di Un posto al sole commossi.

Serena incomincerà ad essere stanca di dover fare tutto da sola e quindi si registrerà un riavvicinamento con Filippo. Peccato che l’atmosfera sarà rovinata dal Leonardo. Sconvolta da quanto letto sui giornali, Marina si ritroverà nel bel mezzo di un drammatico evento che rischierà di trascinarla sul fondo.

L’attenzione si focalizzerà anche sui giovani di UPAS come Rossella. Silvia e Michele cominceranno a nutrire dei sospetti sul conto della ragazza e crederanno che voglia lasciare l’abitazione.