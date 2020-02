Emma Marrone: avance di Fedez, lei lo sbeffeggia

Emma Marrone: sui social Fedez ci prova, ma lei lo mette al suo posto

Probabilmente il carattere forte Emma Marrone l’ha sempre avuto. Le sfide delicate sottopostele dalla vita hanno poi fatto il resto. Qualunque cosa accade, la cantante salentina sa sempre farsi rispettare, leale coi propri principi, di una donna fiera di esserlo e che non permette nessuno di metterle i piedi in testa.

Annunciata per la puntata odierna di Verissimo, l’artista ha avuto in passato un piccolo screzio insieme a Fedez. Il rapper, quando non era ancora felicemente accoppiato, ci aveva provato sui social. La risposta? Un sonoro due di picche!

È forse anche il bello del corteggiamento: non sai mai cosa puoi attenderti dall’altra persona. In occasione del compleanno di Emma Marrone nel 2016, in tanti le avevano fatto recapitare sinceri auguri, a una grande artista, ma soprattutto a una grande donna.

Gli auguri di Fedez

Tra di loro si era voluto accodare pure Fedez, piuttosto esplicito nell’allusione sessuale. Intervenuto attraverso i social, l’oggi 30enne, in linea alla nomea che lo accompagnava, ci aveva messo del pepe. Dopo aver detto auguri, proponeva il regalo: un buon limone da consumarsi preferibilmente entro fine anno. Insomma, ci stava chiaramente provando nel messaggio lasciato sul web.

Tuttavia, la risposta di Emma Marrone ha lasciato il collega visibilmente sorpreso. Anziché lanciarsi in qualche ammiccamento oppure replicare arrabbiata, l’ex vincitrice di Amici le dava del mito. E Fedez ha incassato dispiaciuto il rifiuto, rispondendo nuovamente: dire sei un mito equivale a sei molto simpatico. Insomma, sentiva attaccato il suo lato più egocentrico e vanitoso.

Emma Marrone abbatte Fedez

Ma ha poco di cui lamentarsi. Prima di provarci con la Marrone in modo tanto esplicito doveva forse prepararsi psicologicamente a qualunque tipo di reazione. Perché le moine non le si addicano e quello che deve dire lo esprime forte e chiaro. Sì, anche col rischio di “annientare” l’avversario.

Ogni tanto qualche porta sbattuta in faccia è d’altronde positivo, aiuta a mantenere i piedi ben piantati per terra. A consolare (con gli interessi) Federico ci penserà Chiara Ferragni, la mamma del suo piccolo Leone.