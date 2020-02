Silvia Provvedi, la fine con Fabrizio Corona: “Ha fatto soffrire mia madre”

Silvia Provvedi ha provocato tristezza alla madre per la storia finita male con Fabrizio Corona

Nel nuovo spazio dedicato alle future mamme, la Toffanin ospiterà Silvia Provvedi oggi negli studi di Verissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip conoscerà fra solo qualche mese che cosa si prova nell’essere genitore. Con il compagno Giorgio ha ritrovato la felicità, momentaneamente negata dopo la traumatica rottura con Fabrizio Corona.

Mentre concludeva l’esperienza nella Casa più spiata dagli italiani la mora delle Donatella tornò a parlare di Fabrizio, svelando il rapporto tra la madre, Monica Alberti, e il re dei paparazzi. Da Modena lei si presentava alle udienze di Corona perché lui voleva ci fosse, la accompagnava in carcere.

Il rapporto tra Alberti e il bad boy

Quando motivazioni professionali tenevano lontana Silvia Provvedi, spesso la sostituiva la signora Alberti. A detta della cantante, la presenza di Monica tranquillizzava Fabrizio. Prima della crisi di coppia, tra Corona e la madre della Provvedi c’era un rapporto di reciproca stima.

Attentamente ascoltata dai coinquilini Silvia ammise di aver creato ripercussioni sulla mamma per le sue scelte in campo sentimentale. Prova dispiacere perché sa di averla fatta stare male. Nelle prime settimane di presenza al reality, la Alberti ha più volte bacchettato Fabrizio durante Mattino Cinque. Il 45enne l’avrebbe trattata male in reiterate occasioni, fino all’addio.

Allora Fabrizio fece un gran parlare di sé per il flirt con Asia Argento. Voci incapace di scuotere Silvia Provvedi, ormai orientata su altri obiettivi. Desiderava concentrarsi sul suo bene e, una volta lasciato il programma, è sbocciato l’amore con la “a” maiuscola.

Silvia Provvedi presto mamma

Struggersi per qualcuno che non ti vuole significa solo volersi fare del male, sprecare risorse utili, nel costruire un progetto di coppia. In seguito al rincorrersi di diversi rumor, fra le pagine del settimanale Chi Silvia ha dato la splendida notizia. Già deciso il nome del nascituro: se sarà maschio lo chiameranno Andrea, altrimenti se femmina Benedetta.

Il sesso desidera scoprirlo con calma e lo farà insieme con i suoi genitori a Milano. Come dimostra il sostegno ricevuto dalla madre, i genitori saranno sempre dalla sua parte, qualunque cosa accada. E Silvia non vede l’ora di condividere insieme a loro questa grande gioia.