Nicola Savino annientato da Fabrizio Corona: “Nano, fai sempre flop”

Nicola Savino: botta e risposta con Fabrizio Corona

Reduce dalla conduzione dell’AltroFestival, Nicola Savino racconterà a Verissimo le emozioni provate durante la settimana sanremese, un autentico successo sul piano degli ascolti.

Conclusi gli impegni, tornerà sulle emittenti Mediaset per affiancare Alessia Marcuzzi ne Le Iene. Tra il presentatore e il programma ideato da Neri Parenti continua una fortunata collaborazione. Che non si è privata di crearsi alcuni nemici, uno su tutti Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi venne attaccato da Nicola Savino durante lo show, in merito al litigio Corona-Blasi scoppiato durante il Grande Fratello Vip 3. Attacchi pesanti nei termini e nei modi. Senza girarci intorno, si schierò nettamente dalla parte della moglie di Francesco Totti.

Senza risparmiare frecciatine velenose: l’oggi 45enne andava capito, è nervoso. Colleziona reati e gli manca solo il furto di bestiame. Sentitosi così duramente attaccato il diretto interessato si è sentito in obbligo di sfogarsi attraverso Instagram.

Nano da flop

Nelle Stories Fabrizio disse la sua, stroncando Nicola Savino. Ancora una volta era stato tirato in mezzo alle Iene, c’era quel “coso piccolo, nano”, che lo insultava. Dunque, l’ex marito di Nina Moric finse di non sapere chi fosse, di confondersi sul nome, fino ad etichettarlo come il conduttore di tutti i programmi che fanno flop.

Non pago, lo demolì ulteriormente chiedendo perché uno senza la benché minima dote artistica ottenga tali opportunità. Stando alla sua versione, Savino lavorava alle dipendenze del padre Vittorio Corona, grande giornalista. E lui all’epoca lo scartò in quanto non sapeva fare nulla. E ai tempi faceva l’autore.

Nicola Savino nell’occhio del ciclone

In diretta dal lungomare di Napoli, Fabrizio si congedò quindi dal nemico e Le Iene con un arrivederci che sapeva di presa in giro. Certo che avrebbero parlato comunque di lui, li ringraziava per la pubblicità.

Infine, concludeva confermando la bassa opinione su Savino: ogni programma affidatogli è un flop, non possiede una vocazione artistica, non è bello, non sa cantare. Lo chiamano, nonostante rappresenti il nulla. Senz’altro Silvia Toffanin eviterà di rievocare il pesante botta e risposta, anche perché polemiche ben più fresche hanno coinvolto Savino.

Ci riferiamo al caos scoppiato dopo le pesanti dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci, la quale sarebbe stata, a suo dire, tagliata fuori dall’AltroFestival perché ex moglie di un noto esponente di destra, Flavio Briatore. In conferenza stampa, il presunto colpevole ha replicato, ma le condizioni appaiono troppo ghiotte per eludere l’argomento.