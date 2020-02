“Vergognatevi, è diventato un porno”: Paolo Bonolis, nuove accuse per Avanti un altro! [FOTO]

Il successo di Avanti un altro è merito dei conduttori, del mini-mondo

Dopo Conto alla Rovescia di Gerry Scotti, da oltre un mese nel preserale di Canale 5 va in onda il game show Avanti un altro. Al timone per il nono anno consecutivo la coppia televisiva composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I due ogni sera fanno trascorrere un’ora di sana allegria a circa 4,5 milioni di telespettatori.

Ma non sono solo loto gli artefici di tale successo, bisogna dare adito anche si vari personaggi del mini-mondo. E tra questi ci sono Miss Claudia, la Bonas e la Bona Sorte. Tette d tre si presentano nello studio 1 dell’Elios in Roma con degli abiti succinti. E a proposito di questo nelle ultime ore sono state fatte delle pesanti accuse sui social network.

Critica al game show di Paolo Bonolis: l’accusa

Anche il quiz tv Avanti un altro ha una pagina ufficiale Instagram dove vengono condivisi foto e clip realizzati all’interno dello studio. In un degli ultimi post è apparso un commento al vetriolo contro gli autori del game show del preserale di Canale 5.

Nello specifico il follower si è lamentato che nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci sono troppe donne mezze nude e non è giusto visto VS in un orario dove i bambini sono ancora svegli. Addirittura lo considera un porno vergognandosi della scelta della produzione. (Continua dopo la foto)

Il grande successo di Avanti un altro

Anche se in tanti lo sottolineano mostrando solo i dati Auditel de L’Eredità di Flavio Insinna, anche il game show del preserale di Canale 5 sta ottenendo un grande successo a livello di ascolti. Infatti Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ogni sorta viene visto da oltre quattro milioni di telespettatori e poi del 20% di share.

La messa in onda della trasmissione prodotta da SDL 2005 si concluderà tra un paio di mesi, ovvero verso la fine di aprile 2020. Poi ripartirà ancora una volta Caduta Libera con Gerry Scotti.