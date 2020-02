Antonella Elia Grande Fratello Vip, Lilli Giuffré, la seconda madre dice: “Non la vedo serena”

La seconda madre di Antonella Elia, Lilli Giuffré, dice che la showgirl deve perdonarsi e rivela una curiosità si Renato Zero

Le vicende di Antonella Elia con il fidanzato stanno tenendo banco e anche Lilli Giuffré, vedova del grande Carlo, ha detto la sua. La donna è quasi una seconda madre per Antonella Elia, che ha con lei un legame molto forte.

La Giuffè in un’intervista al settimanale Spy ha ampiamente parlato dell’esperienza che sta vivendo la Elia al GF Vip. Lilli ha rivelato di aver detto ad Antonella di non ripetere quanto accaduto all’Isola dei Famosi e di essere meno impulsiva.

Per la Giuffrè il vizio di Antonella è infatti quello di dire ciò che pensa e di non saperlo trattenere. La donna ha anche aggiunto che Antonella è una donna perbene, pura e leale. Per dare prova di quanto detto ha rivelato che Renato Zero le ha detto che le piace perché è fuori dai giochi perversi dell’ambiente dello spettacolo!

Lilli Giuffré contenta che Antonella è al GF Vip

Ad ogni modo, Lilli Giuffré ha anche aggiunto di essere felice che la Elia partecipasse al Grande Fratello Vip 4. Lei stessa le aveva detto di accettare, sarebbe stata un’altra sfida che le avrebbe fatto bene e che comunque l’avrebbe messa in vista.

La vedova di Carlo Giuffré ha parlato molto del loro rapporto speciale, e del fatto che Antonella Elia la considera una seconda madre. La donna ha raccontato che la prima volta che si sono viste è stato come un colpo di fulmine.

Fra loro si è instaurata subito un’intesa e quindi la donna la stima moltissimo. Per questo le piacerebbe dirle di stare tranquilla e di non preoccuparsi, anzi dovrebbe sorridere di più. E ha confessato che spera che arrivi in finale.

Per la Giuffrè la Elia non deve più rimproverarsi

Anche la Giuffré pensa che Antonella quindi non sia serena. Ma secondo lei a turbarla non è il fidanzato Pietro Delle Piane e il presunto tradimento. Per lei l’uomo è sincero e onesto, e vuole un gran bene ad Antonella.

Lilli pensa dunque che c’è ben altro dietro il suo sguardo e ha accennato all’aborto che le ha lasciato una grande ferita. La Giuffrè ha anche parlato dei figli che non sono arrivati, un cruccio per Antonella, del quale si rimprovera. La donna ha quindi concluso dicendo che spera possa darsi pace e vivere serenamente la sua vita futura.