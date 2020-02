Serena Enardu GF Vip pronuncia una frase choc contro il fratello di Pago, scoppia il finimondo

Scoppia la bufera su Serena Enardu, le sue parole choc durante una conversazione con Clizia sono forse dirette al fratello di Pago? Scopriamo la verità!

Non sono finite ancora le polemiche su Serena Enardu e torna con prepotenza nella bufera. In tanti fuori non condividono il suo comportamento e tantomeno le parole che dice in certe circostanze.

Riguardo al suo ingresso nella casa non tutti sono stati felici, e sono in molti a non averla in simpatia. Ma cosa è successo per far scattare i telespettatori contro la Enardu? A far arrabbiare è stata una frase choc pronunciata da Serena in piena notte.

Mentre la Enardu stava chiacchierando con Clizia Incorvaia, le è sfuggita una frase pesante che è stata perfettamente sentita. Le sue affermazioni spiacevoli erano dirette ad un destinatario ignoto che però secondo molti avrebbe già un nome. Si tratterebbe infatti del fratello di Pago, che era entrato nella casa e aveva fatto al musicista delle raccomandazioni.

Serena Enardu pronuncia parole sgradevoli

La frase pronunciata da Serena, in cui diceva che certe persone sarebbe meglio incendiarle, non è piaciuta affatto ai fan. Nell’indicare quelle persone Serena si era riferita a coloro che entrando in Casa di pochi minuti mettevano in crisi gli inquilini.

Le sue parole erano state sentite da Licia Nunez, amica della Enardu, e anche lei aveva avuto problemi con l’ingresso della Battaglia nella casa. Ma per i telespettatori non c’entra affatto la Nunez nel riferimento delle parole dette da Serena.

Per gli utenti social le sue parole choc erano indirizzate al cognato Pedro, fratello di Pago. Pedro era entrato in Casa nella puntata precedente e aveva rivelato al fratello i like messi da Serena all’ex tentatore Alessandro.

Il rapporto con Pago messo in crisi

Le parole di Pedro avevano contribuito ad alimentare le controversie tra Pago e Serena. Probabilmente la donna non aveva gradito la sua intromissione, e quindi può essere stato uno sfogo. D’altronde, era palese che Serena aveva rivolto delle attenzioni ad Alessandro durante la loro esperienza a Temptation Island Vip.

Ma la Enardu si è espressa con parole molto forti, non accettabili da un pubblico che segue attentamente i vip. Anche la blogger Deianira Marzano ha commentato la frase choc pronunciata da Serena e ha invitato Signorini a prendere dei provvedimenti. Non è infatti ammissibile che ad un concorrente sia permesso di usare certi toni e minacce. Scopriremo presto cosa farà Signorini!