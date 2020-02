Grande Fratello Vip, la reazione di Pago per la confessione di Alessandro

La reazione di Pago

Da poco è andata in onda su canale 5 una nuova diretta del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha esordito dando delle notizie del tutto inaspettate. Ha riferito di essersi recato nello studio di Uomini e Donne per parlare con Alessandro, attuale corteggiatore di Sara e Giovanna.

Il ragazzo è stato il tentatore che ha fatto perdere la testa a Serena Enardu al punto tale da lasciare Pago. Non ha negato un confronto con Signorini, in quanto ha ha risposto a tutte le domande. A un certo punto gli è stato chiesto se si sono rivisti dopo il reality, ma ha cercato di sviare. Ha ammesso che si sono sentiti fino a dicembre, dopodiché hanno perso ogni tipo di contatto. Nessuno ha creduto alle sue parole.

‘L’ultima volta l’ho sentita per gli auguri di Natale e Capodanno’

La reazione di Pago, come sempre, non ha oltrepassato il limite. Sapeva della questione degli incontri perché Serena ha confessato tutto, senza tralasciare nulla. Ha ascoltato con attenzione il racconto di Alessandro sulla loro frequentazione dopo Temptation Island Vip.

Non ha dato delle risposte chiare su ciò che c’è stato tra loro. Ha solo detto che si sono visti un weekend per parlare in merito al loro rapporto. Tina Cipollari e Lorenzo Riccardi hanno insinuato che Alessandro non si sia espresso liberamente su un eventuale approccio fisico.

Ha confessato di aver sperato in un proseguo della conoscenza, però le cose non sono andate a buon fine. Si sono sentiti l’ultima volta per gli auguri durante le feste natalizie. Ragion per cui ha voltato pagina intraprendendo il percorso di corteggiatore a UeD.

In effetti la donna ha capito di amare ancora l’ex fidanzato, dunque ha cercato in tutti i modi di entrare nella casa. Alla fine si sono dati una seconda possibilità. Per quanto riguarda la storia del like, Pago non ci ha dato peso e molti hanno iniziato a dubitare della loro lealtà. In realtà entrambi hanno solo deciso di ripartire con i buoni presupposti.

Serena rientrerà nella casa

Serena è stata battuta al televoto da Clizia, dunque ha salutato il suo fidanzato ed è andata via. Il conduttore le ha rivelato che non deve abbandonare il gioco, ma dovrà sfidare il prossimo nominato della settimana. In questo modo potrà far ricredere gli italiani sul suo conto. E’ consapevole del fatto di non aver conquistato il pubblico, quindi spera di poter rimediare.