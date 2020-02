Grande Fratello Vip, guai in vista per la storia d’amore di Andrea Denver

Guai in vista

Uno dei concorrenti più amati dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip è Andrea Denver. Nelle ultime ore è al centro del gossip per una foto pubblicata sul web che potrebbe compromettere la sua relazione.

Lo scatto in questione lo ritrae a letto con Elisa De Panicis con tanto di una dedica. L’influencer è entrata nella casa, però a causa del televoto ha dovuto concludere il suo percorso. Non è riuscita a conquistare gli italiani per via della sua forte personalità e del look eccessivo.

Ha ammesso di avere avuto degli incontri occasionali con Andrea. Quest’ultimo ha deciso di allontanarla e lei non l’ha mai accettato. Ha cercato di riavvicinarsi, nonostante lui attualmente sia felicemente fidanzato. Con la condivisione della foto ci potrebbero essere dei problemi?

‘Mi ha proposto dei massaggi prima di entrare nella casa’

I guai in vista ci sono sempre quando si tratta del Gf Vip. Stavolta potrebbero esserci per il modello di fama internazionale. Elena non ha mai nascosto il suo interesse per lui, in quanto gli ha fatto una corte serrata. All’inizio Andrea ha negato il trascorso che c’è stato, ma poi ha confermato una volta messo alle strette.

Come se non bastasse Elisa ha svelato che lui l’ha cercata prima di entrare nella casa, proponendole l’ennesimo incontro in albergo. Anche se lei avrebbe voluto accettare l’invito, ha a malincuore rifiutato. Denver ha smentito tutto, ma nessuno crede più alle sue parole. Molti si chiedono cosa ne pensi la fidanzata storica Anna Wolf.

Non ha chiesto ancora un confronto con il compagno perché per motivi di lavoro è all’estero. In effetti il flirt c’è stato quando la loro relazione era già consolidata. Fino a qualche mese fa non temeva la sua amicizia con Elisa, però ora potrebbe aver cambiato idea. Intervistata dal settimanale Chi ha ammesso che a breve gli farà delle domande per capire dei passaggi della questione che non le sono ancora chiari.

‘Adriana è la mia donna ideale’

Andrea ha sempre speso belle parole per Adriana Volpe. I due si scambiano continuamente delle attenzioni che potrebbero destare sospetti. Il modello sostiene che lei sia una donna bellissima, in quanto rappresenta la perfezione. Non è favorevole alle grandi differenza d’età, ma con lei chiuderebbe volentieri un occhio. Anna avrà da ridire anche su queste affermazioni?