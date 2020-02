Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 15 febbraio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica. I nativi del Toro hanno bisogno di fare una pausa di riflessione, invece, le persone della Bilancia devono lasciarsi andare alla passione senza polemizzare. Nel dettaglio, le previsioni astrali della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 15 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Le prossime 48 ore sono importanti per recuperare un sentimento e per vivere in libertà tutte le relazioni d’amore. In campo lavorativo ci sono tensioni, forse vorreste avere più possibilità di azione, ma qualcuno frena il vostro entusiasmo.

Toro – Questa è una giornata ideale per prendere una pausa di riflessione e dedicarvi a un po’ di relax. Con Luna e Urano in opposizione non è facile mantenere la calma ed evitare le discussioni. Per tale motivo, l’uomo delle stelle vi consiglia di rilassarvi.

Gemelli – Le prossime 48 ore sono particolari e domenica avrete la Luna in opposizione. Molto probabilmente sentite la necessità di chiarire alcune cose strane successe nel passato oppure desiderate parlare di sentimenti. Massima cautela nei legami con Sagittario e Pesci.

Previsioni di sabato 15 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Questa è una giornata particolare in cui potreste sentirvi nervosi, ma alla fine riuscirete a trovare la stabilità grazie alla Luna in ottimo aspetto. Sabato e domenica sono due giornate importanti per ritrovare il senso della famiglia e avere un po’ di stabilità fisica.

Leone – In questo sabato vi sentite forti, anche se la Luna è dissonate ma da domenica diventerà favorevole. Ecco perché 24 ore fa l’uomo delle stelle vi aveva consigliato di affrontare i problemi nella giornata di domenica. Questo è un sabato un po’ pesante, sicuramente non vi sentirete in perfetta forma.

Vergine – Il vostro è un segno molto costruttivo, razionale e forte. Questo sabato vi aiuta a recuperare emozioni perdute, invece, domenica ci sarà un calo fisico. Per tale motivo, l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di affrontare subito tutto ciò che non funziona.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa giornata v’invita a vivere le passioni senza fare polemica. Purtroppo, da qualche tempo in amore non c’è la solita stabilità. Quando in famiglia ci sono problemi economici e di lavoro, spesso alzate la voce e tutto il resto passa in secondo piano. Nel lavoro avete successo, anche se andate avanti con grande fatica.

Scorpione – Sabato e domenica sono due giornate di grande vantaggio e tutto ciò che state facendo è molto positivo per il vostro futuro. Gettate alle spalle tutte le cose negative e fate ordine nella vostra vita.

Sagittario – Questo è un sabato davvero interessante ma Luna diventerà favorevole nella giornata di domenica. Saranno due giornate di verifica, dovete capire come relazionarvi in maniera positiva con gli altri. Weekend di recupero fisico.

L’oroscopo di Paolo Fox del 15 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Sabato e domenica sono due giornate di recupero, anche se a metà settimana c’è stato un momento di fermo a livello fisico. Si consiglia di essere chiari, soprattutto in amore. Febbraio non è un mese di grandi emozioni ma dovete interrogare i vostri sentimenti,

Acquario – Fine settimana positivo, anche se a livello fisico c’è un piccolo fastidio, un giramento di testa o qualche sbandamento. Forse perché state facendo troppe cose insieme. Comunque, domenica sarà una giornata favorevole sia per le relazioni che per gli incontri.

Pesci – Sabato interessante per le relazioni ma domenica potrebbe nascere qualche conflitto. Questa giornata di sabato porta una bella energia positiva e rivela le vostre emozioni più profonde. Si consiglia di non fare le ore piccole.