Michelle Hunziker fatta fuori a Striscia la Notizia? Ecco chi prenderà il suo posto al fianco di Gerry Scotti [FOTO]

Ficarra e Picone lasciano il tg satirico di Antonio Ricci

Sembra proprio che l’avventura dei comici palermitani Ficarra e Picone all’interno di Striscia la Notizia sta per terminare.

L’anno scorso i due attori hanno condotto il tg satirico fino agli inizi di aprile per poi volare in Africa per iniziare le riprese del loro film Il Primo Natale, che poi si è rivelato un grande successo nei botteghini. Mentre quest’anno lasceranno il bancone più famoso d’Italia agli inizi di marzo. Da chi verranno sostituiti?

Francesca Manzini a Striscia la Notizia

Ebbene sì, c’è una clamorosa sorpresa per tutti coloro che ogni giorno seguono Striscia la Notizia. Infatti è arrivato il momento di nuovi conduttori per il tg satirico di Antonio Ricci, ed ecco così ci sarà un nuovo volto al fianco di Gerry Scotti. Stiamo parlando di Francesca Manzini, che per una settimana sarà al fianco del grande artista pavese.

L’avventura nel programma di Canale 5, per la Manzini, prenderà il via lunedì 2 marzo e si concluderà sabato 7. La nota attrice che a settembre ha partecipato ad Amici Celebrities, al tg satirico ha trovato il successo per l’imitazione di Mara Venier nei vari deepfake fatti dagli autori di Striscia la Notizia. (Continua dopo la foto)

Chi è Francesca Manzini?

Francesca Manzini ha 30 anni ed è originaria della Capitale. È un’attrice e conduttrice radiofonica di Rds, infatti da lunedì al venerdì presenta le prime due ore di Tutti pazzi per Rds. Tra le partecipazioni sul piccolo schermo, anche quella al game show di Paolo Bonolis, Avanti un altro!, Vieni da Me, Matrix Chiambretti e Grand Hotel Chiambretti e Mai dire talk dove interpretava Francesca Cipriani. L’anno scorso, inoltre, era una delle allieve della prima stagione di Amici Celebrities.

Ora la promozione al tg più seguito del nostro Paese. E in tutto questo Michelle Hunziker? A quanto pare affiancherà Gerry Scotti dal 9 marzo in poi. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete i due professionisti saranno al timone fino alla prima settimana di giugno 2020, poi ripartirà Paperissima Sprint Estate.