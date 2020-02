Adriana Volpe tradita dal marito? Le prove al GF VIP ma…. [Foto]

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste principali della puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP. La serata di San Valentino non è stata, per lei, molto semplice.

Anzi, siamo certi che non la dimenticherà mai! Alfonso Signorini, infatti, le ha mostrato delle foto che testimoniavano il tradimento di Roberto Poli, suo marito tranne poi svelarle che era tutto uno scherzo. Coinvolta anche Antonella Elia che, tra tutti, è stata colei che ci ha creduto più di tutti.

Adriana Volpe, la comunicazione del tradimento

Adriana Volpe si è dimostrata una donna molto forte all’interno della casa più spiata d’Italia. Eppure, quando si tratta della sua vita privata, di cui non ama particolarmente parlare, diventa molto fragile.

Ed al GF VIP lo sanno bene tanto che le hanno organizzato un bello scherzetto. Ricordiamo tutti quando la Volpe ha dovuto comunicare ad Antonella Elia il presunto tradimento del fidanzato Pietro. Ebbene, sulla stessa scia di allora, proprio la Elia è stata chiamata nella stanza dei LED per vedere le foto del tradimento del marito della Volpe. (Continua dopo la foto)

Con aria dispiaciuta rientra in casa ma non rivela nulla a nessuno. A farlo è Signorini, poco dopo aver chiamato nella solita stanza dei LED Adriana Volpe. A lei mostra le foto che, in un primo momento, sembrano farle molto male. Poi ci pensa un po’ su e afferma “Non ci credo”. (Continua dopo la foto)

La reazione della Volpe e la rivelazione dello scherzo

Adriana Volpe, dunque, non ci sta. Ama troppo suo marito e sa che lui la ama tanto per poter credere alle foto di questo tradimento. Ed ha ragione: il marito Roberto entra in casa e i due si abbracciano. Signorini svela, dunque, che era tutta una montatura.

Antonella Elia, nel frattempo, è in confessionale e pensa che i due coniugi, in salone, stiano litigando. Intervenuta per calmare le acque viene poi informata anche lei dello scherzo e sorride tranquillizzata. “Fate come se io non ci fossi” sussurra ai due coniugi che si abbracciavano e baciavano in salone.

Uno scherzo che verrà ricordato per sempre dalla Volpe e da tutti i fans del GF VIP.