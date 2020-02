Oroscopo Branko 15 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 15 febbraio annuncia interessati novità per tutti i segni dello Zodiaco. Per i nativi dell’Ariete arrivano grandi cambiamenti generali. Le persone nate sotto il segno del Cancro devono affrontare nuove battaglie professionali. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 15 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata avrete ottime idee, però, dovrete fare attenzione a certi amici, colleghi e alle vostre distrazioni. Giove sarà molto severo con voi: in arrivo grandi cambiamenti generali.

Toro – Con ultimo quarto in Scorpione, l’uomo delle stelle vi consiglia di essere molto cauti. Sapete benissimo come vi comportate quando il vostro sistema nervoso è disturbato. In realtà, avete un grande bisogno di essere ascoltati e amati.

Gemelli – Anche in questa giornata Mercurio in Pesci vi fa qualche sgambetto. Fate attenzione a dove mettete i piedi. Nelle conquiste puntate sui vostri occhi: c’è una sirena che danza nelle vostre pupille.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Preparatevi psicologicamente e fisicamente ad affrontare nuove battaglie che sono in atto nel campo professionale. Da domani Marte in Capricorno mette in evidenza gli errori che avete commesso nel passato ma non ostacola nuove intese. In amore Nettuno vi rende originali ed eccentrici.

Leone – Anche se non riuscirete a raggiungere un certo risultato, fate capire agli altri che non avete intenzione di rinunciare a niente. In questa giornata dovete fare molta attenzione alla Luna ultimo quarto: vi butta a terra.

Vergine – Giove è in aspetto magnifico dal Capricorno e tocca il settore della fortuna. Nettuno rivolta come un calzino molte cose del vostro passato e mette in evidenza tutti gli errori che avete commesso. Se avete qualcosa da nascondere, nascondetelo bene perché Mercurio è una spia. Venere vuole solo rapporti erotici.

Previsioni di sabato 15 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata avete la testa tra le nuvole. Nettuno è efficace per le attività creative, lavori con il pubblico. La persona che vi ha deluso verrà ripagata con la stessa moneta. Luna in Scorpione è molto interessata alle vostre proprietà in crescita.

Scorpione – In questa giornata la Luna diventa ultimo quarto nel vostro segno, una fase che vi porta a chiudervi in voi stessi. Siete liberi di pianificare la vita come volete ma dovete fare un cambiamento esistenziale. Meritate di più di quanto avete, attivatevi.

Sagittario – Il vostro è un segno avventuroso, simpatico, impulsivo, appassionato. Siete sempre in cerca di nuove battaglie professionali, gare sentimentali, che non sempre vincete. Provateci anche in questa giornata, magari vincete.

L’oroscopo di Branko del 15 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Riscossa quasi completa sul campo professionale e finanziario. Prima di lanciarvi in nuove imprese, consigliatevi con esperti di fiducia. Siete battaglieri e passionali anche nelle conquiste d’amore.

Acquario – In serata, la Luna ultimo quarto in Scorpione indebolisce la salute. Voi siete delle persone che sanno affrontare le critiche immeritate e che non temono Lune così. Venere torna a splendere e Marte transita in Sagittario.

Pesci – Luna ultimo quarto in Scorpione, insieme a Urano, taglia persone che in passato hanno agito contro di voi. Se ci sono ancora problemi che vengono dal passato, dovete affrontarli subito. Da mercoledì c’è una nuova situazione astrale. In amore dovete amare forte e rilassarvi.