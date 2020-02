Grande Fratello VIP, chi sono i nominati fino al 17 febbraio? [Foto]

La puntata di San Valentino del Grande Fratello VIP si è conclusa, come tutte le altre, con le nominations. A Serena Enardu, scampata all’eliminazione ma finita direttamente al televoto, si è aggiunto il nominato del gruppo che è risultato essere colui che è stato votato più volte dai propri compagni d’avventura. Chi sarà? Vediamo com’è andata.

Serena Enardu, la prima nominata della serata

Serena Enardu è stata confermata come prima candidata all’eliminazione della puntata del 17 febbraio. La donna, infatti, è stata la meno votata nel televoto chiusosi ieri sera. Normalmente avrebbe, dunque, dovuto abbandonare la casa (e così le è stato fatto credere agli inizi).

Successivamente, però, le è stato comunicato che per quella sera non avrebbe dovuto abbandonare la casa e che, però, sarebbe stata la prima candidata al televoto dei prossimi giorni.

Inutile dire come la notizia della mancata eliminazione di ieri sera sia stata accolta benissimo da Serena che, rientrando in casa, ha abbracciato fortissimo Pago. I due innamorati, dopo una settimana fatta di litigi, possono passare il San Valentino insieme.

Il nominato del gruppo del Grande Fratello VIP

Ma chi andrà ad affiancarsi a Serena Enardu nel confronto al televoto sino al 17 febbraio? A deciderlo sono i concorrenti che sono chiamati a fare le proprie nominations.

I preferiti della casa anche questa volta sono 6. Si tratta di 3 donne e 3 uomini ovvero Antonio Zequila, Andrea Denver, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto. Questi non potranno essere nominati dai propri compagni avendo guadagnato, di diritto, l’immunità. Faranno, inoltre, le proprie nominations in confessionale e, dunque, in segreto.

Nominations palesi, invece, per tutti gli altri. Al termine delle votazioni, i concorrenti che hanno ricevuto più voti sono Pago e Fabio Testi. A ricevere più nominations, comunque, è quest’ultimo che è stato votato da Pago, Antonella Elia, Aristide e Clizia.

Per questo motivo, con un totale di 4 voti, è proprio l’attore italiano a fare compagnia a Serena Enardu al televoto. Chi la spunterà tra i due? Per saperlo è necessario attendere la prossima puntata che, lo ricordiamo, andrà in onda lunedì 17 febbraio.