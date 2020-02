Willy Branchi, indagato 80enne: “Partecipò all’omicidio”

Carlo Selvatico è un pensionato di 80 anni, ex pescatore. L’uomo è indagato per l’omicidio di Willy Branchi, avvenuto la notte tra il 29 e il 30 settembre 1988.

Uscendo dalla caserma dei carabinieri di Goro (Ferrara) dopo due ore pesanti di interrogatorio, l’uomo ha dichiarato di non avere nulla da dire, in quanto quello che sapeva lo aveva già reso noto agli inquirenti. Selvatico ha dichiarato di non essersi mai interessato alla morte di Willy, in quanto non faceva parte della sua vita.

L’uomo ha affermato di non sapere cosa accadde al ragazzo, né quale fosse il suo mondo e la sua vita. Carlo Selvatico si rammarica solo del fatto che il fratello di Willy, Luca, considerato dal pensionato “grande e grosso” non l’abbia seguito per proteggerlo la notte dell’omicidio.

Chi era Willy Branchi

Willy Branchi aveva solamente 18 anni quando venne barbaramente ucciso. Si ipotizza che il giovane fosse caduto a suo malgrado in una rete di pedofili del suo paese. Il suo corpo senza vita, del tutto denudato, venne trovato lungo l’argine del Po.

Willy venne prima stuprato e in seguito ucciso con una pistola, un modello particolare di arma da fuoco che viene utilizzato nei macelli per gli animali. A 31 anni di distanza, il delitto Branchi non ha ancora una soluzione. Secondo gli investigatori, Willy sarebbe stato ucciso poiché si ribellò ai suoi aguzzini, minacciandoli di raccontare tutto.

Selvatico non è l’unico indagato

Carlo Selvatico non è l’unico indagato per il caso d’omicidio di Willy Branchi. Qualche mese fa, ad essere iscritti nel registro degli indagati sono stati due fratelli di Goro, accusati di omicidio volontario. Come se questo non bastasse, altri 7 individui sono accusati a vario titolo di false dichiarazioni e calunnia.

Tra questi troviamo i nomi dell’ex parroco Tiziano Bruscagin. Secondo i carabinieri e la procura, Carlo Selvatico sarebbe stato tra gli assassini del povero Willy Branchi. Il suo nome, tuttavia, non è la prima volta che viene tirato in ballo riguardo tale inchiesta. Diversi anni fa venne accusato per false informazioni, per poi essere prosciolto.