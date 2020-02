Andrea Montovoli Grande Fratello Vip 2020, “Se mi gira il caz*o esco”

Nessuna sorpresa per Andrea Montovoli, l’attore lascia il Grande Fratello Vip 2020? Dalle sue parole emerge un certo nervosismo, scopriamo perché

C’è aria di nervosismo al Grande Fratello Vip 2020, ma al momento a risentirne maggiormente pare sia Andrea Montovoli. Il giovane pare abbia espresso il desiderio di voler lasciare la casa. Ma cosa è successo? Perché Montovoli appare insoddisfatto?

Presto detto, dopo la fine dell’undicesima puntata che ha portato Serena Enardu e Fabio Testi al televoto, l’attore si è sfogato. Nel suo sfogo ha confessato che è disposto ad andarsene dalla casa già nei prossimi giorni.

Il motivo? Per lui non c’è stata alcuna sorpresa per San Valentino, come invece è accaduto per la Volpe e la Di Benedetto. Entrambe le concorrenti, infatti, hanno ricevuto i messaggi dei rispettivi partner, anzi Adriana ha addirittura incontrato il marito Roberto Parli.

Andrea Montovoli scocciato per la mancata sorpresa

Anche lui avrebbe gradito la sorpresa della fidanzata nel giorno di San Valentino. Andrea Montovoli non è stato neanche preso in considerazione e questo lo ha parecchio infastidito. Per lui non c’è stato neanche un messaggio, come è avvenuto per Paola che ha ricevuto il video del partner Federico Rossi.

Perché dunque Alfonso Signorini ha trascurato il giovane attore? E dire che la presenza di Montovoli nella casa è abbastanza apprezzata dal pubblico. Tuttavia, nulla è stato detto riguardo la sua vita privata, perciò questo lo fa sentire stanco e risentito. A lui non è stato concesso alcuno spazio, e questo lo ha portato a prendere in considerazione l’idea di lasciare la casa.

Montovoli pronto a fare le valigie e a lasciare la casa del GF Vip

Per Montovoli è stato quindi un San Valentino fiacco, anzi, per dirla con le parole dell’attore, di merda! Perché Andrea non ha avuto lo stesso trattamento degli altri?

L’attore non è neanche riuscito a dormire al pensiero di essere stato praticamente dimenticato da Signorini. Dopo oltre un mese che si trova all’interno della casa non sente più alcuno stimolo per continuare e per questo vuole andarsene.

Montovoli durante la sua permanenza ha ricevuto solo la visita della sorella, ma lei avrebbe potuto vederla in un video. L’attore avrebbe gradito moltissimo vedere la sua fidanzata nel giorno di San Valentino, anzi si aspettava la sorpresa. Cosa succederà nella prossima puntata? Ce la farà Signorini a calmare l’attore e a farlo rimanere? Vedremo!