Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in crisi al Grande Fratello Vip 2020 “È presto mi manca l’aria”

Cena in suite e bacio in piscina per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma dopo la travolgente passione l’ex di Sarcina fa un passo indietro

La puntata del GF Vip nel giorno di San Valentino non poteva dedicare Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il conduttore ha deciso di fare un regalo alla coppia e invita i due ad andare in suite. Qui ha fatto vedere loro un video con tutti i bei momenti trascorsi insieme.

Clizia e Paolo sono apparsi visibilmente imbarazzati ma alla vista delle immagini entrambi si commuovono. Signorini ha detto loro di rimanere in suite per una cena romantica ma che non potranno passare lì la notte.

Scherzando, il conduttore ha detto che al GF sono all’antica. Una battuta sulla però i due sono stati pienamente d’accordo. Entrambi hanno detto infatti che ancora è presto per fare altri passi, e festeggiano al momento con i baci.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono già in crisi?

A parte questo bel momento vissuto dai due piccioncini nel giorno di San Valentino, sono stati tanti i dubbi della Incorvaia durante la settimana. Nella casa del GF Vip l’ex di Francesco Sarcina si è lasciata andare alla passione per Ciavarro e la coppia non si nasconde più.

Le loro giornate finora sono state piene di baci e carezze, tuttavia la Incorvaia appare dubbiosa. Probabilmente non è ancora convinta della storia che sta nascendo fra lei e Paolo. Ma l’influencer non è preoccupata tanto per quello che prova, quanto di cosa dicono di lei fuori. Dalle sue confessioni emergono una marea di incertezze e di sensi di colpa che non riesce a placare.

La Incorvaia incerta sulla storia con Ciavarro

La Incorvaia ha rivelato che quanto sta accadendo tra loro è molto bello, ma non pensava di iniziare una storia al GF Vip. Clizia ha anche aggiunto che forse sarebbe stato meglio vivere l’esperienza come stava facendo, e a questo punto molti hanno dubbi sui suoi sentimenti per Paolo.

Dalle sue parole è emerso il desiderio di fare un passo indietro e dare un taglio alla storia con Paolo prima che sia troppo tardi. Dovrà comunque combattere con la passione che le si scatena dentro ogni volta che i due hanno un contatto.

Il suo atteggiamento era cambiato quando si era resa conto che fuori il pubblico li vedeva come una coppia. Ma adesso, alla luce di queste riflessioni, cosa farà la ex di Sarcina? Vedremo!