Scandalo Maria De Filippi: “Ho avuto rapporti completi con 3 uomini in studio, con uno dietro le quinte…”

La confessione di Gemma Galgani sui cavalieri avuto al Trono over

Da ben 10 anni Gemma Galgani è la protagonista assoluta del Trono over di Uomini e Donne. C’è di ammettere che il dating show dedicato agli anziani ottiene un grande successo anche per la sua presenza.

Al momento è di nuovo single dopo aver rifiutato di continuare la conoscenza col cavaliere Emanuele. Ma di recente la dama torinese è al centro di nuovo polemiche per delle confessioni sul suo passato nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

In poche parole la piemontese si è lasciata andare a delle rivelazioni che non sono sfuggite al pubblico di Canale 5. “Ho avuto rapporti completi con sole tre persone in questo studio” ha detto Gems. Quest’ultima, inoltre, ha affermato che con Giorgio Manetti, ovvero la sua ex fiamma ci ha fatto l’amore e non sesso. Stando al suo racconto la nemica di Tina Cipollari si sarebbe lasciata andare anche dietro le quinte del format Mediaset.

Lite tra Gems e Tina Cipollari

Nel frattempo continuano le discussioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La lite è nata dopo che la dama torinese ha dato il ben servito al cavaliere Emanuele. La donna ha preso la scusa che i suoi baci sono umidi e non le trasmetteva nulla.

A quel punto la storica opinionista di Uomini e Donne ha sbottato dicendo che la sua intenzione non è cercare la sua anima gemella ma stare il più possibile all’interno del dating show di Maria De Filippi. Poi la vamp frusinate ha fatto un appello, ovvero far tornare in studio tutti i cavalieri che in questo decennio hanno frequentato la piemontese.

Discussione in studio per la sfilata di moda

Dal canto suo Gemma Galgani ha ribadito che in questi dieci anni ha avuto una storia solo con tre cavalieri e non con l’intera lista che Tina Cipollari ha mostrato in studio. Poi l’ennesima discussione dovuta alla sfilata di moda. Nello specifico la dama torinese si è presentata sulla passerella con un abito lungo e uno spacco inquinale.

Iniziativa che ha fatto salire il sangue al cervello all’opinionista frusinate che l’ha accusa di essere volgare. L’ex moglie di Kikò Nalli non comprende come una donna di 70 possa indossare un vestito adatto ad una persona più giovane.