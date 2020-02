Tina Cipollari da Uomini e Donne sbarca al Grande Fratello Vip 4: il grande colpo di Alfonso Signorini

Tina Cipollari al Grande Fratello Vip 4

Chi ha seguito la nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 avrà visto sicuramente qualcosa di inedito, un’iniziativa del conduttore che nessuno aveva fatto prima. Nello specifico, durante la registrazione del Trono classico di Uomini e Donne avvenuta giovedì scorso, Alfonso Signorini si è recato nello studio 6 dell’Elios in Roma per indagare.

Il direttore di Chi ha fatto alcune domande ad Alessandro Graziani, attuale corteggiatore ma ex tentatore di Temptation Island Vip 2 che ha fatto sbarellare Serena Enardu. Quest’ultima ha messo un like alla foto di quest’ultima scatenando la gelosia di Pago. A prendere la parola è stata anche Tina Cipollari che è apparsa nella puntata del venerdì del GF Vip 4.

Serena ed Alessandro si sono frequentati dopo Temptation Island Vip 2?

Nello studio di Uomini e Donne Alfonso Signorini ha chiesto ad Alessandro, corteggiatore di Giovanna e Sara, cosa è successo realmente tra lui e Serena Enardu. Il ragazzo, però, non ha dato nessuna risposta esaustiva, anzi ha chiesto al direttore di Chi di andarlo a chiedere alla fidanzato di Pago. Il like alla sua foto non aveva un secondo fine e lui non ci vede nulla di male.

Dello stesso parere è Maria De Filippi che ha difeso a spada tratta la ragazza sarda. Graziani ha anche detto che era disposto a frequentare la Enardu ma poi le cose non sono andate come voleva. Serena ha negato di aver avuto qualcosa con l’ex tentatore, ma a quel punto ha preso la parola Tina Cipollari.

Tina Cipollari sgancia una bomba

Tina Cipollari aveva qualcosa di molto importante da dire sull’intera vicenda. In pratica la vamp ha riferito di avere alcune amiche a Cagliari che hanno visto Serena ed Alessandro insieme nel mese di settembre.

Quindi la vamp ha ribadito che non è vero che non si sono mai visti lontano dalle telecamere di Temptation Island Vip 2. Secondo lei i due ragazzi avrebbero passato un fine settimana insieme. Anche Lorenzo Riccardi ha detto la sua, ma Graziani è rimasto impassibile.