Avete mai visto la sorella di Alessandra Celentano? Ecco Adriana, la fotocopia della prof di Amici [FOTO]

Alessandra Celentano: da ballerina a coreografa ad Amici

Da oltre 15 anni Alessandra Celentano è uno dei volti di punta di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Nella scuola televisiva la nipote del Molleggiato insegna danza classica e in tutto questo tempo si è fatta la fama di professoressa esigente e crudele.

La sua carriera è nata tantissimi anni fa prima come danzatrice e successivamente come coreografa. La donna ha anche una sorella che ha preso il nome del famosi zio, Adriana che è praticamente la fotocopia dell’ex ballerina.

Chi è Adriana Celentano?

Come accennato prima, Adriana è la sorella di Alessandra Celentano. Entrambe sono le nipoti del Mollegiato Adriano Celentano e cugine di Rosita e Rosalinda, con le quali hanno un rapporto molto stretto. Stando alle informazioni che abbiamo a disposizione, la professoressa di Amici e la consanguinea abitano nella stessa casa, con loro anche la figlia di Adriana, che si chiama Valentina e ben otto cani.

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa al magazine Oggi, la coreografa ha parlato della sua convivenza con la sorella, la nipote e tantissimi amici pelosetti. Per fortuna hanno anche un grande giardino, quindi la loro famiglia allargata ha tutti gli spazi per vivere nel migliore dei modi.

Nonostante provenga da una famiglia che fa parte del mondo dell spettacolo, Adriana è una donna molto riservata. Infatti in giro sui social c’è solo una sua foto postata su Instagram dalla sorella Alessandra. Un’immagine dove si può notare la somiglianza incredibile tra le due donne. (Continua dopo la foto)

Alessandra Celentano e i problemi di salute

Adriana Celentano è stata sempre al fianco della sorella Alessandra, soprattutto quando quest’ultima ha trascorso un periodo brutto. Per chi non lo sapesse la prof di Amici di Maria De Filippi in questi anni si è sottoposta a degli interventi chirurgici a causa di una patologia: l’alluce rigido.

Una malattia che colpisce principalmente le articolazioni del primo dito del piede provocando dei grossi problemi alle ossa e ai dolori atroci. A rivelare il suo problema è stata lei stessa attraverso un’intervista realizzata un po’ di tempo fa per il periodico DiPiù.