Grande Fratello Vip: Elisa De Panicis posta una foto intima con Andrea Denver (Foto)

Elisa De Panicis nonostante sia uscita ormai da diverse settimane dalla casa del Grande Fratello Vip continua a far parlare di sé. E’ stata proprio lei a fare un gesto decisamente inatteso nelle ultime ore.

In occasione di San Valentino, infatti, la ragazza ha postato sul suo profilo instagram un’immagine abbastanza intima con Andrea Denver. Della loro frequentazione, avvenuta diversi mesi prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia, hanno parlato tutti i giornali e le televisioni. E’ sembrato che la ragazza, infatti, fosse ancora molto interessata al bel modello che da anni vive negli Stati Uniti.

Tutta questa vicenda ha scatenato la reazione, molto comprensibile, della fidanzata di Denver. Quest’ultima ha sottolineato di essere a conoscenza della cosa ma che oggi tra di loro ci sia solo un’amicizia. Di certo il gesto e l’immagine postata da Elisa De Panicis non sono notoriamente quelli che accomunano due amici.

La frequentazione tra Elisa De Panicis e Andrea Denver

Elisa De Panicis e Andrea Denver si sono frequentati a Miami, dove lui vive e lei si era recata per lavoro. A seguire ci sarebbero stati diversi incontri sia a Los Angeles che a Milano. Hanno raccontato di aver raggiunto una certa complicità. Nonostante tutto, però, Andrea Denver ha chiarito che dal suo punto di vista Elisa De Panicis è solo un’amica.

Questo ha molto infastidito la concorrente che si è sentita presa in giro. Durante la settimana seguente, infatti, ha raccontato il suo stato di malessere in un lungo e duro sfogo con Paola Di Benedetto. A distanza di pochi giorni la bella modella è andata decisamente oltre accusando il ragazzo di essere falso, di aver pianificato una strategia che prevedeva il loro riavvicinamento e conseguente fidanzamento.

La strategia, smentita seccamente da Denver, prevedeva inoltre che lui si avvicinasse a Rita Rusic e che diventasse amico di Ivan Gonzalez. Comprensibilmente questo atteggiamento ha provocato la reazione accesa di Andrea che ha rispedito al mittente ogni tipo di accusa. Il modello, infatti, ha definito l’ex fiamma una bugiarda. Il tutto si è concluso con l’eliminazione di Elisa dal Grande Fratello Vip 4.

La foto di Elisa De Panicis e Andrea Denver

Nel giorno di San Valentino Elisa De Panicis ha postato in una sua instagram stories una foto, ovviamente di qualche mese fa, in compagnia di Andrea Denver. I due sono nel letto insieme e sembrano appena svegli, sintomo che hanno passato la notte in compagnia l’uno dell’altra.

Un’immagine provocatoria che troverà senza ombra di dubbio al reazione dell’attuale fidanzata del modello. Quest’ultima si è detta infastidita dagli atteggiamenti che ha avuto Elisa nella casa pur sapendo che tra i due non c’è altro che un’amicizia.